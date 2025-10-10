Semaine à venir à Wall St-Les investisseurs recherchent des indices économiques dans les résultats des banques, dans un contexte de brouillard de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions terminent la semaine sur une note morose à l'approche du troisième anniversaire du marché haussier

*

JPMorgan et Goldman parmi les rapports bancaires attendus la semaine prochaine

*

Les bénéfices du S&P 500 devraient augmenter de près de 9 % au troisième trimestre

(Reformulation suite à la baisse des marchés de vendredi, mise à jour avec la confirmation de la date de publication de l'IPC et de nouveaux commentaires d'analystes) par Lewis Krauskopf

Les investisseurs se tourneront vers les rapports sur les bénéfices trimestriels des grandes banques au cours de la semaine prochaine pour évaluer la santé de l'économie américaine, alors que la fermeture du gouvernement fédéral a interrompu le flux de nouvelles données. Les principaux indices boursiers américains ont chuté vendredi, freinant l'élan du marché, après que les commentaires du président Donald Trump ont ravivé les tensions commerciales avec la Chine. Les actions ont terminé la semaine sur une note morose juste avant que l'indice de référence S&P 500 .SPX ne marque le troisième anniversaire du début de son marché haussier actuel dimanche. Les marchés étaient surachetés et devaient connaître une certaine volatilité, a déclaré Matthew Miskin, co-responsable de la stratégie d'investissement chez Manulife John Hancock Investments. "En fin de compte, on en revient à l'économie", a déclaré M. Miskin. "Cela reviendra aux bénéfices des entreprises, et la saison des résultats arrive à grands pas." La valorisation du marché boursier américain étant à son plus haut niveau depuis cinq ans et certaines inquiétudes concernant l'enthousiasme exagéré des investisseurs pour la technologie et l'intelligence artificielle, il sera essentiel que la saison des bénéfices du troisième trimestre soit solide pour que les actions conservent leur élan. Malgré la forte baisse de vendredi, le S&P 500 reste en hausse de plus de 11 % depuis le début de l'année et se trouve à environ 3 % de son plus haut niveau historique.

"Le marché continue de progresser", a déclaré Garrett Melson, stratégiste de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions. "L'élément clé qui sous-tend cette évolution est l'amélioration des perspectives de bénéfices.... Lorsque l'on examine les fondamentaux, les choses continuent de bien se passer." La progression record des indices boursiers américains s'est accompagnée d'une forte hausse récente d'autres actifs, notamment l'or, l'argent et le bitcoin . Plusieurs hauts responsables ont récemment fait des commentaires prudents sur les marchés, notamment Kristalina Georgieva , directrice du Fonds monétaire international, et Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan . JPMorgan JPM.N est l'une des principales banques à donner le coup d'envoi de la saison des résultats en publiant ses résultats mardi, tout comme Goldman Sachs GS.N , Wells Fargo WFC.N et Citigroup C.N . Bank of America BAC.N et Morgan Stanley MS.N publieront leurs résultats mercredi.

La faiblesse récente des données sur le marché du travail a suscité des inquiétudes quant à la croissance et a incité la Réserve fédérale à relancer les réductions de taux d'intérêt.

"Les banques sont une fenêtre sur l'économie américaine", a déclaré Irene Tunkel, stratège en chef pour les actions américaines chez BCA Research. "Si nous constatons que les consommateurs continuent de dépenser, si nous voyons que la demande de prêts s'améliore, alors je commencerai à penser que nous ne nous dirigeons peut-être pas vers une contraction."

Parmi les autres entreprises qui doivent publier leurs résultats la semaine prochaine, citons la société de soins de santé Johnson & Johnson JNJ.N et le gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N . Selon le LSEG IBES, l'ensemble des sociétés du S&P 500 devraient avoir augmenté leurs bénéfices de 8,8 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente.

"Une grande partie de l'optimisme repose sur la croissance attendue des bénéfices", a déclaré Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services. "Si nous commençons à voir des fissures dans cette croissance, ce ne sera pas bon pour le marché en général." L'attention se portera également sur Washington pour voir si les législateurs républicains et démocrates sortent de l'impasse et mettent fin à la fermeture du gouvernement qui a commencé le 1er octobre. Jusqu'à présent, les marchés ont largement fait abstraction de la fermeture, mais les investisseurs ont prévenu que les risques pour l'économie augmenteraient au fur et à mesure qu'elle se prolongerait , alors qu'elle paralyse déjà les voyages aux États-Unis . Un autre problème pour les investisseurs est la publication interrompue de rapports économiques clés par les agences gouvernementales. Le rapport mensuel sur l'emploi, prévu pour le 3 octobre, a déjà été retardé. Les investisseurs craignent que le shutdown n'affecte également les données de la semaine prochaine, notamment celles relatives à l'inflation et aux ventes au détail. Le rapport mensuel sur l'indice des prix à la consommation, qui est étroitement surveillé pour les tendances de l'inflation, sera publié le 24 octobre , a déclaré le Bureau américain des statistiques du travail vendredi, alors que le rapport sur l'IPC était initialement prévu pour le mercredi prochain.

Le rapport sur l'IPC permettra à l'administration de la sécurité sociale de respecter les délais nécessaires au versement des prestations, mais le BLS a indiqué qu'aucune autre publication ne serait reprogrammée ou produite tant que les services gouvernementaux ne reprendront pas leur cours normal. Si le shutdown se prolonge jusqu'à la semaine prochaine, il y aura un impact sur le rapport sur l'emploi d'octobre lorsqu'il sera publié, "ce qui rendra les chiffres plus difficiles à interpréter", a déclaré Michael Pearce, économiste en chef adjoint pour les États-Unis chez Oxford Economics, dans une note vendredi.

"La plupart des données économiques habituelles n'étant pas disponibles pendant la fermeture, le brouillard s'épaissit."