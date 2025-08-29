Semaine à venir à Wall St-Les données sur l'emploi aux États-Unis posent un obstacle aux espoirs de réduction des taux d'intérêt, les actions se redressent

Le rapport sur l'emploi américain du mois d'août est attendu le 5 septembre

Le rapport sur l'emploi faible ouvre la voie à une baisse des taux d'intérêt de la Fed lors de la réunion de septembre

Les investisseurs s'intéressent à l'indépendance de la Fed alors que Trump cherche à révoquer un responsable de la Fed

Le rapport sur le marché du travail américain, publié à la fin de la semaine prochaine, fournira des informations cruciales sur la santé de l'économie et mettra à l'épreuve la confiance des investisseurs dans l'imminence d'une baisse des taux d'intérêt, un point de vue qui a contribué à porter les actions américaines à des niveaux record.

La publication, le mois dernier, de données étonnamment faibles sur l'emploi aux États-Unis a renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale commencera à réduire ses taux lors de sa prochaine réunion en septembre, la banque centrale cherchant à soutenir le marché du travail en dépit des inquiétudes liées à l'inflation.

La faiblesse du rapport sur l'emploi du mois d'août, vendredi prochain, pourrait susciter des inquiétudes quant au ralentissement de l'économie, mais elle pourrait également inciter le marché à prévoir des réductions plus importantes, a déclaré Jack Janasiewicz, stratégiste en chef de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions.

"Des taux plus bas sont probablement le signe d'un ralentissement modeste du marché de l'emploi, et cela met probablement un plancher sous l'économie et... le marché boursier", a-t-il déclaré.

Les actions américaines ont fortement augmenté depuis qu'elles ont atteint leur niveau le plus bas de l'année en avril. Les investisseurs se sont débarrassés des craintes que les droits de douane du président américain Donald Trump n'entraînent l'économie dans une récession, tandis qu'un large éventail de valeurs technologiques et autres ont bénéficié de l'optimisme quant au potentiel commercial de l'intelligence artificielle.

Les indices boursiers ont chuté vendredi, la baisse des valeurs liées à l'intelligence artificielle s'ajoutant à la récente instabilité des valeurs technologiques, alors que les résultats du fabricant de puces Broadcom AVGO.O sont attendus jeudi. Néanmoins, l'indice de référence S&P 500 .SPX a terminé le mois d'août, traditionnellement difficile, en hausse de 1,9 %, portant sa progression depuis le début de l'année à environ 10 %, près des niveaux records.

Les marchés restent dans une période historiquement délicate du calendrier. Au cours des 35 dernières années, septembre a été le mois le moins performant de l'année pour le S&P 500, avec une baisse moyenne de 0,8 % au cours de cette période, selon le Stock Trader's Almanac. L'indice a chuté 18 fois sur 35 en septembre, le seul mois à avoir connu plus de baisses que de hausses au cours de cette période, selon l'Almanach.

Le rapport sur l'emploi est la première publication économique importante du mois de septembre. Selon un sondage Reuters, l'emploi en août devrait avoir augmenté de 75 000 postes. Dans le rapport du mois précédent, le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 73 000, un chiffre étonnamment faible aggravé par les révisions à la baisse de la croissance au cours des deux mois précédents.

Alex Grassino, économiste en chef mondial et responsable de la stratégie macroéconomique chez Manulife Investment Management, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les éléments du rapport sur l'emploi, tels que le taux de chômage et les salaires horaires, "transmettent essentiellement le même message, à savoir que le marché du travail américain s'est refroidi"

La faiblesse du rapport de juillet a fait naître sur les marchés l'espoir que la Fed réduirait ses taux lors de sa prochaine réunion en septembre, des paris qui se sont raffermis après que le président de la Fed, Jerome Powell, a récemment déclaré que les risques liés au marché de l'emploi étaient en hausse.

Vendredi, les contrats à terme sur les Fed funds suggéraient une probabilité de 89 % que la banque centrale réduise ses taux de 25 points de base lors de sa réunion des 16 et 17 septembre, selon les données de LSEG.

"Il faudrait que le rapport soit très largement positif pour que la Fed repense à l'idée d'abaisser les taux", a déclaré Drew Matus, stratégiste en chef de MetLife Investment Management, ajoutant que les chances d'un tel rapport sont "assez faibles"

"Nous pourrions avoir un rapport correct, et un rapport correct ne dissuadera pas la Fed de réduire ses taux", a déclaré M. Matus.

Alors qu'une réduction en septembre pourrait être quasiment actée, les données sur l'emploi pourraient également influencer les attentes quant à l'ampleur de l'assouplissement dans les mois à venir. Les contrats à terme sur les Fed funds suggèrent qu'environ 55 points de base, soit un peu plus de deux réductions standard, sont attendus d'ici décembre.

D'autres développements au sein de la Fed seront également au centre de l'attention du marché la semaine prochaine, après que M. Trump a décidé de renvoyer la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, alors qu'il cherche à remodeler le conseil d'administration de la banque centrale. Mme Cook a intenté une action en justice jeudi , affirmant que M. Trump n'a pas le pouvoir de la révoquer.

La controverse a ravivé les inquiétudes concernant la crédibilité de la Fed et sa capacité à mener une politique monétaire libre de toute pression politique, après que M. Trump se soit déchaîné pendant des mois contre la Fed et en particulier contre M. Powell pour ne pas avoir abaissé les taux dans la mesure qu'il souhaitait.

Bien que la situation ait intensifié la spéculation sur les marchés financiers concernant l'indépendance de la Fed, ces risques sont probablement correctement pris en compte, pour l'instant, a déclaré Grassino.

"Beaucoup de choses que les acteurs traditionnels du marché auraient considérées comme acquises sont remises en question", a-t-il déclaré. "Ainsi, au fur et à mesure qu'elles se présentent, les risques potentiels s'élargissent.