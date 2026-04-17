Semaine à venir à Wall St-Les actions américaines, qui ont atteint un niveau record, s'apprêtent à entrer dans la saison des bénéfices

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* Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent leurs plus hauts niveaux historiques après un fort rebond

* Tesla, Boeing, P&G: la semaine est riche en résultats

* L'audition du choix de Trump pour la Fed pourrait attirer l'attention du marché

(Mise à jour à la clôture des marchés américains) par Lewis Krauskopf

Les investisseurs s'attendent à ce qu'une semaine chargée en résultats d'entreprises américaines alimente davantage le rebond stupéfiant du marché boursier américain, qui s'est débarrassé des inquiétudes liées à la guerre pour atteindre des sommets. L'espoir d'un apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran a entraîné une forte hausse ce mois-ci, qui a permis aux principaux indices boursiers américains d'atteindre de nouveaux records ces derniers jours. L'indice de référence S&P 500

.SPX a enregistré mercredi sa première clôture record depuis le 27 janvier, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a atteint le même jour sa première clôture record depuis le 29 octobre.

Les investisseurs se tournent vers la saison des bénéfices du premier trimestre qui devrait être robuste, fournissant un pilier clé pour soutenir le sentiment haussier pour les actions. Près d'un cinquième des entreprises du S&P 500 devraient publier leurs résultats au cours de la semaine à venir.

"Nous ne sommes certainement pas sortis d'affaire" en ce qui concerne les événements liés à la guerre qui pourraient provoquer des fluctuations quotidiennes du marché, a déclaré Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services. "Mais je pense que le marché s'intéresse désormais aux bénéfices des entreprises et à la manière dont les actions réagissent à ces bénéfices." Les prix du pétrole sont restés à des niveaux élevés. Le pétrole brut américain CLc1 se situait autour de 85 dollars le baril vendredi , contre 67 dollars fin février, juste avant les frappes militaires américano-israéliennes contre l'Iran. Selon Michael Mullaney, directeur de la recherche sur les marchés mondiaux chez Boston Partners, les répercussions d'une hausse durable des prix du pétrole, notamment l'augmentation de l'inflation et des rendements des bons du Trésor, pourraient poser des problèmes pour les actions.

"Le marché boursier traite ce qui s'est passé au cours des six dernières semaines comme s'il venait de se réveiller d'un mauvais rêve", a déclaré M. Mullaney. "Comme s'il n'y avait plus de ramifications ou de répercussions. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord."

UNE REMONTÉE HISTORIQUE DES ACTIONS VERS LES SOMMETS Après le début de la guerre, l'indice S&P 500 a chuté de 9 % par rapport à son sommet de janvier. Depuis son récent creux du 30 mars, l'indice a regagné 12 %, clôturant cette semaine au-dessus du niveau de 7 000 pour la première fois.

En examinant les reculs du S&P 500 de 5 à 10 % depuis 1928, Bespoke Investment Group a noté que l'indice n'avait jamais retrouvé ses plus hauts niveaux historiques en seulement 11 séances de bourse, comme il l'a fait mercredi.

"La vitesse de cette ascension est tout simplement stupéfiante", a déclaré Jim Reid, responsable de la recherche macroéconomique et thématique à la Deutsche Bank, dans une note. Un certain nombre de mégacapitalisations technologiques et de valeurs liées à la technologie, qui ont dominé la majeure partie de ce marché haussier vieux de trois ans, ont été durement touchées par le ralentissement initial. Certaines d'entre elles ont brillé lors du récent rebond, comme Alphabet GOOGL.O et Meta Platforms META.O , tandis que l'énorme secteur technologique .SPLRCT a également surperformé.

Le Nasdaq a terminé la journée de vendredi en hausse pour la 13e fois consécutive, ce qui n'était pas arrivé depuis 1992.

"Si vous recherchez une large participation sur le marché, que vous atteignez de nouveaux sommets et que vos valeurs générales reprennent un peu vie, je pense que c'est probablement quelque chose de très sain", a déclaré Jeff Weniger, responsable de la stratégie des actions chez WisdomTree. Les investisseurs surveillent les signes d'effervescence, notamment la montée en flèche des actions d'Allbirds

BIRD.O après que le fabricant de chaussures a déclaré qu'il s'orientait vers l'infrastructure informatique de l'IA.

TESLA À LA UNE DES RÉSULTATS AMÉRICAINS

Tesla TSLA.O publiera ses résultats mercredi, la première des "Sept Magnifiques" à publier ses résultats pour le trimestre qui vient de s'achever. Parmi les autres sociétés à publier, citons le constructeur d'avions Boeing BA.N , la société de semi-conducteurs Intel INTC.O et le fabricant de produits de consommation Procter & Gamble PG.N . Des poids lourds tels que Microsoft MSFT.O , Alphabet et Meta publieront leurs résultats la semaine suivante. Les bénéfices du S&P 500 devraient augmenter d'environ 14 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente, selon LSEG IBES. Les grandes banques ont entamé la période de déclaration cette semaine, affichant des revenus de transactions en hausse après un premier trimestre volatil. Elles ont fait preuve de prudence face aux risques économiques, tout en affirmant que les consommateurs et les ménages étaient résistants.

"Le consommateur américain, bien que confronté à une pression réelle, ne s'est pas effondré si l'on en croit les résultats des banques au premier trimestre", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise, dans un commentaire écrit. L'évolution des taux d'intérêt sera au centre des préoccupations mardi, lorsque Kevin Warsh, le candidat choisi par le président Donald Trump pour diriger la Réserve fédérale, sera auditionné par le Congrès. M. Trump s'en est pris à l'actuel président de la Fed, Jerome Powell pour ne pas avoir abaissé davantage les taux, mais les effets inflationnistes potentiels de la guerre ont conduit les marchés à exclure pratiquement toute réduction des taux cette année. Les données sur les ventes au détail du mois de mars, publiées mardi, pourraient donner un meilleur aperçu des retombées économiques de la guerre. Le prix de l'essence ayant atteint 4 dollars le gallon dans le sillage de la guerre, les investisseurs seront impatients de voir l'impact sur les dépenses de consommation.

"Je pense que ces prix ne baisseront pas de sitôt et que cela aura un effet sur les dépenses discrétionnaires à l'avenir", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth Management. "L'affirmation selon laquelle l'économie américaine est en bonne santé est donc, à mon avis, à courte vue."