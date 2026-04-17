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Un forum diplomatique en Turquie pour "réduire les tensions" au Moyen-Orient
information fournie par AFP 17/04/2026 à 23:37

Photo diffusée par le service de presse de la présidence turque, le 17 avril 2026, montrant le président turc Recep Tayyip Erdogan s'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Forum diplomatique d'Antalya ( Service de presse de la présidence turque / HANDOUT )

Photo diffusée par le service de presse de la présidence turque, le 17 avril 2026, montrant le président turc Recep Tayyip Erdogan s'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Forum diplomatique d'Antalya ( Service de presse de la présidence turque / HANDOUT )

Un forum diplomatique a commencé vendredi dans le sud de la Turquie, en présence notamment du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, au moment où l'Iran a déclaré le détroit d'Ormuz "entièrement ouvert" et Islamabad intensifie ses efforts pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

"Je crois que la fenêtre d'opportunité ouverte par le cessez-le-feu doit être exploitée au mieux pour instaurer une paix durable", a affirmé le président turc Recep Tayyip Erdogan au début de ce forum, qui se déroule pendant trois jours dans la station balnéaire méditerranéenne d'Antalya.

"Quelles que soient les profondeurs des désaccords, nous ne devons pas laisser les armes remplacer les mots", a précisé M. Erdogan qui a pris la parole avant l'annonce par l'Iran de la réouverture du détroit d'Ormuz tant que durera la trêve au Moyen-Orient.

"Nous devons rester vigilants et prêts à contrer les tentatives d'Israël de saboter le processus de négociation", a ajouté le chef de l'Etat turc sans se prononcer sur le dernier cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban.

- Rencontres à haut niveau -

Photo diffusée par le service de presse de la présidence turque, le 17 avril 2026, montrant le président turc Recep Tayyip Erdogan (d) et le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, lors de la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Forum diplomatique d'AntalyaKK ( Service de presse de la présidence turque / HANDOUT )

Photo diffusée par le service de presse de la présidence turque, le 17 avril 2026, montrant le président turc Recep Tayyip Erdogan (d) et le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, lors de la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Forum diplomatique d'AntalyaKK ( Service de presse de la présidence turque / HANDOUT )

Une réunion entre les chefs de la diplomatie de la Turquie, de l'Egypte, du Pakistan et de l'Arabie Saoudite pour "des discussions sur le développement de solutions régionales aux problèmes régionaux, notamment à propos du conflit entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran" a eu lieu vendredi soir en marge du forum.

Une photo diffusée par le ministère turc des Affaires étrangères montrait les ministres des Affaires étrangères des quatre pays ensemble.

Le forum annuel d'Antalya intervient sur fond de multiplication des initiatives du Pakistan pour permettre une nouvelle série de pourparlers entre Washington et Téhéran afin d'arrêter la guerre déclenchée le 28 mars par les Etats-Unis et Israël.

Le chef d'état-major de l'armée pakistanaise a rencontré jeudi à Téhéran des négociateurs de haut niveau et M. Sharif, arrivé jeudi dans le sud de la Turquie, s'est entretenu cette semaine avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et l'émir du Qatar Tamim ben Hamad al-Thani dans le cadre d'une tournée régionale.

M. Erdogan a eu une réunion avec M. Sharif en marge du forum.

La guerre et le quasi blocus jusqu'alors du détroit d'Ormuz devraient être au cœur des discussions. La date et l'heure de cette rencontre n'ont pas encore été communiquées.

De premiers pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis au Pakistan se sont soldés par un échec dimanche sans toutefois conduire à une rupture du cessez-le-feu de deux semaines mis en place le 8 avril.

La Turquie veut également contribuer au processus de stabilisation.

Concernant le détroit d'Ormuz, son accès ne devrait pas être restreint, a affirmé le président turc.

"L'Iran borde le détroit d'Ormuz, tandis qu'Oman s'y trouve également. Le droit des pays du Golfe à la navigation en haute mer ne doit pas être limité", a-t-il souligné vendredi.

Mercredi, M. Erdogan avait assuré que la Turquie déployait "les efforts nécessaires pour réduire les tensions, prolonger le cessez-le-feu et poursuivre les négociations".

- 150 pays représentés -

Le vice-président américain JD Vance lors d'une conférence de presse après sa rencontre avec des représentants du Pakistan et de l'Iran à Islamabad, le 12 avril 2026 au Pakistan ( POOL / Jacquelyn MARTIN )

Le vice-président américain JD Vance lors d'une conférence de presse après sa rencontre avec des représentants du Pakistan et de l'Iran à Islamabad, le 12 avril 2026 au Pakistan ( POOL / Jacquelyn MARTIN )

La Maison Blanche a fait savoir que de nouvelles discussions avec l'Iran auraient lieu "très probablement" à Islamabad, où le vice-président JD Vance a dirigé la délégation américaine au cours du premier cycle de négociations.

"Nous continuerons à apporter tout le soutien possible pour faire en sorte que le cessez-le-feu temporaire en cours devienne permanent", a déclaré jeudi une source au ministère turc de la Défense.

"Nous espérons que cette guerre, dont les effets se font de plus en plus sentir non seulement au niveau régional mais aussi mondial, prendra fin au plus vite et que les parties agiront de manière constructive dans le processus de négociation en cours", a encore dit cette source.

La Turquie, qui critique avec virulence Israël, s'est jointe aux actions diplomatiques du Pakistan et de l'Egypte pour contribuer à l'établissement d'un cessez-le-feu, tant en Iran qu'au Liban.

Photo diffusée par le service de presse de la présidence turque, le 17 avril 2026, montrant le président turc Recep Tayyip Erdogan (d) et le président syrien Ahmad al-Chareh lors de la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Forum diplomatique d'Antalya ( Service de presse de la présidence turque / HANDOUT )

Photo diffusée par le service de presse de la présidence turque, le 17 avril 2026, montrant le président turc Recep Tayyip Erdogan (d) et le président syrien Ahmad al-Chareh lors de la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Forum diplomatique d'Antalya ( Service de presse de la présidence turque / HANDOUT )

Le forum accueille les représentants de plus de 150 pays, dont le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et plus de 20 chefs d'Etat et de gouvernement.

Intervenant pendant cette rencontre vendredi, le président syrien Ahmed al-Chareh a dit envisager l'éventualité de "négociations" avec Israël au sujet du plateau du Golan si les deux pays parvenaient à un accord de sécurité garantissant le retrait d'Israël des territoires syriens récemment occupés.

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