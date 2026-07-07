Selon UnitedHealth, la plupart des diagnostics établis dans le cadre des soins à domicile ont été validés en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

UnitedHealth a déclaré mardi qu’un audit réalisé par un cabinet de conseil externe avait montré que près de 97 % des diagnostics établis au sein de son unité de soins à domicile HouseCalls, qui a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des législateurs, étaient étayés par le dossier médical du patient.

« Nous considérons cela avec fierté, mais aussi avec humilité », a déclaré Wyatt Decker, vice-président exécutif chez UnitedHealth, ajoutant que l’entreprise avait pour objectif de s’assurer que les pratiques de documentation des infirmières praticiennes reflètent plus fidèlement les diagnostics posés aux patients.

Selon le Wall Street Journal, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a examiné de près les diagnostics qui n’apparaissent que dans les évaluations réalisées lors des visites à domicile par UnitedHealth et qui ne figurent nulle part ailleurs dans le dossier médical des patients. Les diagnostics des patients transmis par HouseCalls contribuent à déterminer les remboursements versés au titre du programme Medicare Advantage à la branche d’assurance de l’entreprise, UnitedHealthcare. Le rapport indique que 3,4 % des diagnostics posés par les cliniciens de HouseCalls en 2025 n’étaient pas étayés. HouseCalls, un programme de soins à domicile relevant de la division de soins primaires Optum d’UnitedHealth, envoie chaque année des cliniciens effectuer des examens physiques et discuter des antécédents médicaux des patients. UnitedHealthcare gère, pour le compte du gouvernement, les régimes Medicare Advantage destinés aux adultes âgés de 65 ans et plus ainsi qu’aux personnes en situation de handicap.

Dans une lettre adressée aux parties prenantes, le directeur général Stephen Hemsley a déclaré que l’entreprise s’engageait à faire mieux et estimait que les visites à domicile aidaient les personnes âgées à éviter des urgences médicales plus coûteuses.

M. Hemsley avait promis cette révision des activités de l’entreprise l’année dernière après qu’UnitedHealth eut manqué ses propres prévisions de bénéfices pour la première fois depuis 2008. UnitedHealth a chargé le cabinet de conseil en gestion FTI Consulting de mener cette analyse.

Dans un rapport précédent, FTI avait constaté que UnitedHealth manquait parfois de documentation standardisée dans le cadre de son programme HouseCalls.

Le rapport de FTI avait analysé 200 visites, représentant 494 diagnostics. Ce nouveau rapport n’a pas encore donné lieu à des changements dans les politiques de l’entreprise, a précisé M. Decker.