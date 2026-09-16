Selon Union Pacific, la hausse des prix du diesel entraîne un transfert du fret routier vers le rail

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Union Pacific UNP.N a déclaré mercredi que la flambée des prix du diesel incitait certains expéditeurs à transférer leurs marchandises du transport routier vers le rail, ce qui stimulait la demande pour le transport ferroviaire, les clients cherchant à réduire leurs coûts de transport.

S'exprimant lors de la conférence Morgan Stanley Laguna, la directrice financière Jennifer Hamann a déclaré que la compagnie commençait à constater que ses clients opéraient ce changement en raison de l’avantage en termes d’efficacité énergétique, ce qui constituait un coup de pouce supplémentaire venant s’ajouter à l’amélioration conjoncturelle plus générale de la demande de fret.

* Union Pacific prévoit que le coût moyen du gazole s'établira à environ 4,25 dollars le gallon au troisième trimestre, mais paie actuellement entre 5,25 et 5,30 dollars le gallon, ce qui exerce une pression sur son ratio d'exploitation, a précisé Mme Hamann.

* Malgré la hausse des coûts de carburant, Union Pacific a indiqué que son activité sous-jacente restait solide, la vigueur généralisée des expéditions industrielles et du trafic intermodal continuant à stimuler la croissance des volumes au cours du trimestre.

* La société n’a pas encore constaté de baisse significative de la demande due à la hausse des coûts énergétiques, les clients restant “plutôt optimistes”, a déclaré Mme Hamann, citant des carnets de commandes bien remplis et des tendances des stocks qui laissent présager une demande de fret soutenue.

* Le directeur général Jim Vena a déclaré que les prix élevés du carburant n’étaient pas idéaux pour l’économie dans son ensemble, mais a souligné que la compagnie ferroviaire n’avait pas constaté de ralentissement des expéditions jusqu’à présent.