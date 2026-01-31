Selon une source, Saks met fin à son partenariat avec Amazon dans le domaine du commerce électronique

Le distributeur en faillite Saks Global met fin à son partenariat "Saks on Amazon" avec le géant du commerce électronique Amazon.com AMZN.O , a déclaré vendredi une source ayant une connaissance directe de la décision.

Le partenariat était déjà en grande difficulté lorsque Saks a déposé son bilan au début du mois, mais le distributeur n'avait pas encore indiqué s'il exerçait son droit de rejeter le contrat en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites.

Vendredi, une source a déclaré que Saks allait fermer sa vitrine Saks on Amazon afin de pouvoir se concentrer sur les parties de son activité qu'elle considère comme génératrices de plus de croissance.

"La vitrine Saks sur Amazon a connu une participation limitée de la part de la marque ", a déclaré la personne, ajoutant que Saks estime qu'il serait plus utile de stimuler le trafic vers Saks.com.

Dans une déclaration à Reuters, un porte-parole d'Amazon a déclaré: "Au-delà de l'expérience Saks, la boutique de luxe Amazon continue d'offrir une large sélection de styles de créateurs haut de gamme, et nous ajoutons régulièrement de nouvelles marques de luxe".

Saks n'a pas souhaité faire de commentaires.

Le partenariat est né de l'investissement de 475 millions de dollars d'Amazon dans les activités de Saks en 2024. Les deux sociétés ont convenu d'un accord selon lequel Saks vendrait des produits sur Amazon, en versant au géant du commerce électronique au moins 900 millions de dollars sur huit ans.

Toutefois, les commentaires de l'avocat d'Amazon lors d'une audience au tribunal après le dépôt de bilan de Saks indiquent que leur relation s'est détériorée et que des batailles judiciaires pourraient avoir lieu à l'avenir.

Lors de l'audience, l'avocat d'Amazon a fait valoir que Saks avait indûment mis en gage son magasin phare de la Cinquième Avenue, à Manhattan, pour garantir un prêt de 1,75 milliard de dollars qui lui permet de poursuivre ses activités alors qu'elle est en faillite. L'avocat a déclaré que cette propriété avait déjà été mise en gage pour garantir les paiements de Saks à Amazon dans le cadre de leur partenariat.

Le partenariat se heurtait également à la réticence des grandes marques de luxe de Saks, qui craignaient que la vente sur un site de commerce électronique grand public ne dilue leur marque, selon deux sources au fait de l'état d'esprit de ces marques.

Il était probable que les marques utilisent les négociations sur la faillite pour s'opposer à l'accord, ont déclaré ces personnes.