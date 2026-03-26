Selon une source, Pernod Ricard aurait entamé des négociations en vue d'une fusion avec le fabricant de Jack Daniel's

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(Mise à jour des actions au paragraphe 3, ajout d'un arrière-plan et d'un graphique) par Emma Rumney

Le fabricant français de spiritueux Pernod Ricard PERP.PA et Brown-Forman BFb.N , propriétaire de Jack Daniel's, ont engagé des discussions en vue d'une éventuelle fusion, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier, alors que l'industrie est confrontée à un ralentissement de la demande et à des pressions tarifaires.

La possibilité d'un accord entre les deux fabricants de boissons alcoolisées intervient à un moment où les sociétés de spiritueux sont confrontées à une chute des ventes qui dure depuis plusieurs années, ce qui a entraîné une baisse des valorisations, des départs de directeur général et des ventes d'actifs pour réduire les coûts.

Les actions de Brown-Forman, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 11 milliards de dollars, ont augmenté de 21 % dans l'après-midi de jeudi, tandis que celles de la vodka Absolut et du fabricant de whisky Chivas Regal ont chuté de près de 6 %. Pernod Ricard a une valeur de marché d'environ 16 milliards d'euros (18,45 milliards de dollars).

Les sociétés de spiritueux sont également confrontées à l'essoufflement du boom post-pandémique de la consommation d'alcool et à l'impact des tarifs douaniers, qui obligent les sociétés à absorber les hausses de prix ou à les répercuter sur les consommateurs.

Pernod a lancé un plan de restructuration en 2025, visant à réaliser 1 milliard d'euros d'économies entre 2026 et 2029, ce qui inclut des suppressions d'emplois au cours du premier semestre.

L'année dernière, Brown-Forman a également présenté un vaste plan de restructuration comprenant des suppressions d'emplois , afin de protéger ses marges face aux coûts élevés des intrants, notamment des matières premières telles que l'agave et les tonneaux de bois, et à l'augmentation des prix de ses marques de whisky.

Au début du mois, Brown-Forman a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'environnement opérationnel pour l'exercice 2026 soit difficile en raison de la volatilité macroéconomique et de l'incertitude des consommateurs.

Brown-Forman n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Les délibérations étaient en cours et il n'y avait aucune certitude qu'un accord serait conclu, selon Bloomberg News, qui a été le premier à faire état des négociations.

(1 dollar = 0,8672 euro)