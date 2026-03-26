Apple envisage d'ouvrir Siri à des intelligences artificielles concurrentes
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 19:42
Apple travaillerait à l'ouverture de son assistant vocal Siri à des intelligences artificielles concurrentes, au-delà de son partenariat actuel avec ChatGPT. Cette évolution, qui pourrait être intégrée à iOS 27, permettrait aux utilisateurs de rediriger leurs requêtes vers différents services comme Gemini de Google ou Claude d'Anthropic. Le groupe développerait des outils pour faciliter l'intégration d'applications d'IA via l'App Store au sein de son écosystème Apple Intelligence.
Cette approche marquerait un changement stratégique important pour Apple, traditionnellement attaché à un contrôle étroit de ses services. En offrant aux utilisateurs la possibilité de choisir le moteur d'IA pour chaque requête, l'entreprise cherche à renforcer l'attractivité de ses appareils et à combler son retard face à ses concurrents dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Au-delà de l'expérience utilisateur, cette ouverture pourrait constituer une nouvelle source de revenus, Apple pouvant prélever une commission sur les abonnements aux services tiers. Ces annonces pourraient être officialisées lors de la conférence WWDC en juin, même si les plans restent susceptibles d'évoluer.
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