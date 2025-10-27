 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 512,32
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon une source, Paramount va supprimer 1 000 emplois dans le cadre d'une première série de licenciements
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source au paragraphe 1, ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Paramount Skydance PSKY.O va entamer une importante série de licenciements avec environ 1.000 suppressions de postes mercredi,a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier.

Les suppressions d'emplois, qui font suite à la fusion de 8,4 milliards de dollars entre Skydance Media et Paramount Global, concerneraient environ 5 % des employés de Paramount sur la base de ses effectifs avant la conclusion de l'opération.

En décembre 2024, Paramount comptait près de 18 600 employés à temps plein et à temps partiel, et 3 500 personnes travaillant sur des projets.

Cette décision intervient après que Reuters a rapporté que le conseil d'administration de Warner Bros Discovery

WBD.O a rejeté une offre de près de 60 milliards de dollars de Paramount Skydance, les analystes considérant toujours que l 'entreprise dirigée par David Ellison est le soumissionnaire qui a le plus de chances d'aboutir .

Bloomberg a d'abord rapporté les détails des licenciements plus tôt dans la journée de lundi.

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYD RG-B
16,5650 USD NASDAQ -0,93%
WARNER BROS RG-A
21,0400 USD NASDAQ -0,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank