Selon une source, Paramount va supprimer 1 000 emplois dans le cadre d'une première série de licenciements

Paramount Skydance PSKY.O va entamer une importante série de licenciements avec environ 1.000 suppressions de postes mercredi,a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier.

Les suppressions d'emplois, qui font suite à la fusion de 8,4 milliards de dollars entre Skydance Media et Paramount Global, concerneraient environ 5 % des employés de Paramount sur la base de ses effectifs avant la conclusion de l'opération.

En décembre 2024, Paramount comptait près de 18 600 employés à temps plein et à temps partiel, et 3 500 personnes travaillant sur des projets.

Cette décision intervient après que Reuters a rapporté que le conseil d'administration de Warner Bros Discovery

WBD.O a rejeté une offre de près de 60 milliards de dollars de Paramount Skydance, les analystes considérant toujours que l 'entreprise dirigée par David Ellison est le soumissionnaire qui a le plus de chances d'aboutir .

