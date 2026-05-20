Selon une source, Morgan Stanley demanderait à ses banquiers d'emporter un téléphone distinct lors de leurs déplacements en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Selena Li

Morgan Stanley a demandé à ses banquiers basés à Hong Kong d'emporter avec eux de nouveaux appareils mobiles destinés exclusivement aux voyages d'affaires en Chine continentale, alors que les entreprises internationales employant du personnel transfrontalier renforcent la sécurité des données.

Ces derniers mois, la banque a demandé à son personnel d'utiliser ces appareils – des iPhones et des iPads – lorsqu'il travaille en Chine continentale, a déclaré une source directement informée du dossier.

La société de Wall Street, qui n'a pas expliqué les raisons de cette mesure à son personnel, n'a mis en place cette politique d'utilisation des appareils qu'en Chine, a ajouté la source.

Morgan Stanley a refusé de commenter. Le Financial Times a été le premier à faire état de la distribution de ces nouveaux appareils mercredi.

Morgan Stanley figure parmi les principaux arrangeurs d'introductions en bourse chinoises à Hong Kong, et ses banquiers d'affaires se rendent fréquemment en Chine continentale pour des réunions avec les clients et des vérifications préalables.

Les banques internationales opérant en Chine continentale ont pour la plupart mis en place des systèmes de données onshore cloisonnés, distincts de leurs systèmes mondiaux, après que Pékin a renforcé le contrôle des flux de données transfrontaliers en 2021.