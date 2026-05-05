Selon une source, Meta aurait choisi Morgan Stanley et JPMorgan pour le financement de son centre de données d'El Paso

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification des sources dans le titre et le paragraphe 1; ajout d'informations contextuelles dans les paragraphes 3 et 6)

Meta Platforms META.O travaille avec Morgan Stanley MS.N et JPMorgan Chase JPM.N sur un montage financier d'environ 13 milliards de dollars pour un centre de données à El Paso, au Texas, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

Bloomberg News, qui a été le premier à rapporter cette information, a indiqué que la majeure partie du financement devrait prendre la forme de dette, le reste étant en fonds propres. Les grandes entreprises technologiques investissent des centaines de milliards de dollars dans des centres de données face à la forte demande pour cette technologie, et s'écartent de leur réticence de longue date à recourir à l'emprunt pour prendre l'avantage dans la course à l'intelligence artificielle.

Meta, Morgan Stanley et JPMorgan n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau. En mars, Meta a multiplié par plus de six son investissement dans le centre de données d'IA prévu à El Paso, le portant à 10 milliards de dollars, dans le but d'atteindre une capacité de 1 gigawatt avant l'ouverture prévue de l'installation en 2028.

Meta et ses concurrents Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O devraient dépenser plus de 630 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année.