Selon une source, Mattel susciterait l'intérêt d'Authentic Brands Group en vue d'un rachat

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(Mises à jour concernant le changement de fournisseur)

par Abigail Summerville

Mattel MAT.O a été approchée par Authentic Brands Group en vue d'un rachat qui pourrait valoriser le fabricant de Barbie à environ 6 milliards de dollars, voire plus, a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier.

Selon cette source, Authentic Brands envisageait une offre de rachat à plus de 20 dollars par action. L'action Mattel, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 3,62 milliards de dollars, a clôturé en hausse d'environ 18 % à 15,04 dollars à la suite de cette nouvelle, rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal plus tôt dans la journée.

Rien ne garantit que Mattel soit disposé à accepter l’offre d’Authentic Brands, et aucun processus de vente officiel n’est en cours pour la société, a précisé la source.

Mattel n’a pas souhaité faire de commentaire, tandis qu’Authentic Brands n’a pas immédiatement répondu à une demande de Reuters.

Mercredi, l’action Mattel a clôturé en baisse d’environ 4 %, après que la société a annoncé que son directeur général, Ynon Kreiz, quitterait ses fonctions pour occuper le poste de co-PDG chez Paramount Skydance PSKY.O et diriger l’activité fusionnée avec Warner Bros WBD.O .

Chez Mattel, Ynon Kreiz sera remplacé par Roger Lynch, l’ancien directeur général de Condé Nast, propriétaire du New Yorker, d’ici novembre 2026 au plus tard.

Selon l’article du WSJ, la transition de Roger Lynch pourrait compliquer toute transaction pour Mattel, alors qu’il s’attèle à l’élaboration de sa stratégie.

Les entreprises de biens de consommation et les détaillants sont confrontés à une baisse des dépenses, les ménages américains devant faire face à la hausse des coûts du carburant et des taux d’intérêt.

Cette année, Mattel a dû faire face à des coûts liés aux droits de douane, alors même qu’elle poursuivait ses efforts pour développer un portefeuille de divertissements autour de ses marques, dans la foulée du succès du film "Barbie" sorti en 2023. Son cours de bourse a chuté de 33 % depuis le début de l’année.

En mai, Southeastern Asset Management, un investisseur de Mattel, a appelé Ynon Kreiz à explorer les options pour l’entreprise, notamment une privatisation, une acquisition par son concurrent Hasbro HAS.O ou par un grand groupe médiatique qui valoriserait mieux les actifs de propriété intellectuelle de Mattel que le marché boursier.

Authentic Brands a racheté Dockers à Levi Strauss LEVI.N plus tôt cette année, venant ainsi enrichir son portefeuille qui comprend déjà Guess et Van Heusen.

La société concède sous licence la propriété intellectuelle de ses marques à des partenaires et a orienté sa stratégie de fusions-acquisitions vers les marques de divertissement pour enfants et le secteur de l’hôtellerie.