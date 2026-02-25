Selon une source, M. Carney était au courant des projets Keystone XL de South Bow avant la réunion à la Maison-Blanche

(Ajoute du contexte et des détails aux paragraphes 3-4, 17-25) par Amanda Stephenson

Le Premier ministre canadien Mark Carney était au courant des projets de la compagnie pétrolière South Bow de relancer certaines parties de l'expansion annulée de l'oléoduc Keystone XL vers les États-Unis lorsqu'il a lancé l'idée au président américain Donald Trump en octobre, a déclaré mardi une source du gouvernement fédéral familière avec le sujet. South Bow SOBO.TO , la société canadienne d'oléoducs à l'origine de l'oléoduc Keystone XL annulé, envisage de faire revivre une partie de la ligne déjà construite dans le cadre d'un projet d'expansion en Alberta visant à transporter davantage de pétrole canadien vers les États-Unis, a déclaré la source. Un porte-parocle de South Bow a déclaré que la société, qui a repris les actifs de Keystone XL à TC Energy TRP.TO après l'annulation du projet par le président Joe Biden, évaluait un projet d'expansion pour tirer parti de l'infrastructure existante et des corridors autorisés au Canada, mais n'a pas précisé si ce projet inclurait Keystone XL. La proposition d'expansion en est encore à un stade très préliminaire, a déclaré le porte-parole.

Selon les estimations de Bridger Pipeline, un partenaire potentiel de South Bow du côté américain, elle pourrait augmenter les exportations de pétrole du Canada vers les États-Unis d'environ 12,5 %. Cela donnerait à M. Carney plus de poids dans les négociations à venir sur l'accord commercial Canada-États-Unis-Mexique (CUSMA). Lors de sa rencontre à la Maison Blanche en octobre, M. Carney a évoqué avec M. Trump la possibilité de relancer l'oléoduc Keystone XL reliant l'Alberta aux États-Unis, dans le cadre de ses efforts visant à apaiser les tensions commerciales entre les deux pays.

M. CARNEY SOUS LA PRESSION DES TARIFS DOUANIERS AMÉRICAINS M. Carney, qui était soumis à une pression croissante au Canada pour faire face aux douloureux droits de douane américains sur l'acier, les automobiles et d'autres produits, a demandé à M. Trump s'il serait intéressé si le projet Keystone était relancé et bénéficiait du soutien du Canada, a rapporté l'agence Reuters en octobre. À l'époque, South Bow a déclaré qu'elle avait "tourné la page" de Keystone, mais qu'elle soutenait les efforts visant à accroître le transport du pétrole canadien. M. Carney savait toutefois que South Bow était en pourparlers avec des partenaires américains potentiels pour ressusciter une partie de l'ancienne ligne Keystone XL, a déclaré la source à Reuters.

"Il savait certainement qu'il y aurait un intérêt de la part du secteur privé", a déclaré la source. La source a refusé d'être nommée afin de pouvoir s'exprimer librement sur le sujet. Le gouvernement canadien n'est en aucune façon impliqué dans la proposition de South Bow, a déclaré la source, mais elle a ajouté que l'énergie en général sera un élément important des négociations lors de la prochaine révision de la CUSMA.

Un porte-parole du bureau de M. Carney s'est refusé à tout commentaire, renvoyant les questions au ministère canadien des ressources naturelles. Charlotte Power, porte-parole du ministère des Ressources naturelles, a répondu par courriel à une question posée par Reuters: "Le Canada est une superpuissance énergétique et nous avons ce que le monde veut.

"Alors que le gouvernement fédéral se prépare à l'examen de la CUSMA, nous nous engageons activement avec les leaders de l'industrie, les provinces et les territoires pour nous assurer que notre position de négociation reflète l'intérêt économique du Canada"

BRIDGER DÉPOSE UNE PROPOSITION DE PIPELINE AUPRÈS DES AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION

Bridger Pipeline a récemment déposé auprès des autorités de régulation du Montana une proposition décrivant la construction d'un éventuel oléoduc de 645 miles (1 038 km) commençant près de la frontière canado-américaine dans le comté de Phillips, au Montana, et transitant jusqu'à Guernsey, dans le Wyoming.

Selon la demande, une grande partie du nouvel oléoduc serait construite à proximité d'infrastructures existantes appartenant à Bridger et à d'autres exploitants. L'objectif du nouvel oléoduc serait de transporter jusqu'à 550 000 barils par jour de pétrole brut canadien vers le marché américain. Le Canada a exporté en moyenne 4,4 millions de barils de pétrole par jour vers les États-Unis en 2024. Bridger a refusé de commenter la demande.

South Bow a refusé de s'exprimer sur un éventuel partenaire américain. La source a déclaré que le gouvernement était au courant des discussions entre South Bow et Bridger à ce sujet avant que Bridger ne dépose sa demande.

Liz Dicken, analyste de RBN Energy, a déclaré dans un billet de blog que la seule infrastructure canadienne existante qui pourrait être mise à profit pour un projet de cette envergure est le système Keystone XL partiellement construit en Alberta, qui est resté inactif depuis l'annulation de l'oléoduc en 2015.

Mme Dicken a également souligné que Guernsey, dans le Wyoming, n'est pas un marché final pour le pétrole brut, et qu'il faudrait donc construire d'autres liaisons en aval pour transporter le pétrole vers des centres de raffinage tels que Cushing, dans l'Oklahoma, Patoka, dans l'Illinois, et la côte américaine du Golfe du Mexique.

Keystone XL était un projet d'oléoduc d'environ 1 900 kilomètres (1 181 miles) qui aurait transporté 830 000 barils de pétrole par jour depuis les sables bitumineux du nord de l'Alberta jusqu'au principal centre de stockage américain de Cushing (Oklahoma), puis jusqu'aux raffineries de la côte du golfe du Mexique, en passant par les Dakota et le Nebraska. TC Energy a proposé ce projet pour la première fois en 2008, mais il a rapidement suscité une forte opposition de la part de l'environnement et des populations locales.

Il a été rejeté par l'administration du président Barack Obama, puis relancé pendant le premier mandat de M. Trump, avant d'être à nouveau annulé par M. Biden en 2021.

TC Energy a perdu des milliards dans ce projet et a créé South Bow, une nouvelle société chargée de reprendre ses activités dans le domaine des oléoducs. Aucune infrastructure Keystone XL importante n'a été construite aux États-Unis avant l'arrêt du projet.