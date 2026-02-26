Le nucléaire iranien, sujet central des négociations avec les Etats-Unis prévues ce jeudi

Esmaeil Baqaei, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, à Téhéran, le 10 février 2026. ( AFP / ATTA KENARE )

"Il est probable que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (Rafael Grossi, NDLR) participe à ces discussions, comme ce fut le cas lors du précédent cycle", a précisé à la télévision d'Etat Esmaeil Baqaei, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Les nouvelles discussions entre l'Iran et les Etats-Unis prévues ce jeudi 26 février en Suisse seront "centrées sur la question nucléaire", a affirmé Esmaeil Baqaei, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. De son côté, Washington souhaite également aborder le dossier balistique.

Selon Esmaeil Baqaei, Téhéran plaiderait pour la levée des sanctions qui étranglent son économie et réaffirmerait le droit de l'Iran "à l'usage pacifique de l'énergie nucléaire". "Il est également probable que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (Rafael Grossi, NDLR) participe à ces discussions, comme ce fut le cas lors du précédent cycle", a-t-il précisé à la télévision d'Etat.

Le sultanat d'Oman, médiateur de ces pourparlers indirects, a confirmé la présence de Rafael Grossi à Genève. Il y a rencontré le chef de la diplomatie omanaise Badr al-Busaidi pour "échanger sur des questions techniques liées au dossier nucléaire et les nouvelles idées actuellement en discussion" entre les deux parties, selon un communiqué de Mascate.

"Déclarations contradictoires"

Esmaeil Baqaei a par ailleurs critiqué les "déclarations contradictoires" de responsables américains, en référence à des propos tenus mercredi par le secrétaire d'Etat Marco Rubio. Ce dernier a dit que l'Iran était sur la voie pour développer "un jour" des missiles pouvant atteindre les Etats-Unis, tandis que le président Donald Trump a affirmé que Téhéran disposerait "bientôt" de telles armes. "De telles incohérences ne contribuent guère à faire progresser ce processus diplomatique et ne font qu'accroître les doutes quant à leurs véritables intentions", a réagi Esmaeil Baqaei.

L'Iran nie développer des missiles de longue portée, affirmant que leur portée est jusqu'à présent limitée à 2.000 km, permettant d'atteindre Israël, son ennemi juré, et quelques pays d'Europe orientale. Marco Rubio a accusé Téhéran de refuser de parler de ce programme, jugeant que c'était "un gros problème".