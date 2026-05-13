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Selon une source, LinkedIn prévoit de licencier 5% de ses effectifs
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 16:07

Selon des sources proches du dossier interrogées par Reuters, LinkedIn s'apprête à annoncer des licenciements mercredi, s'inscrivant ainsi dans la vague croissante de suppressions d'emplois qui touche le secteur technologique cette année.

Le réseau social, détenu par Microsoft MSFT.O , prévoit de réduire ses effectifs d'environ 5 % dans le cadre d'une réorganisation de ses équipes et d'une concentration des ressources sur les domaines où son activité est en croissance, a déclaré l'une de ces sources, sous couvert d'anonymat.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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