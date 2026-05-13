Selon une source, les grandes banques japonaises devraient avoir accès à Mythos d'Anthropic d'ici environ deux semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute que SMFG a refusé de faire des commentaires) par Takaya Yamaguchi

Les trois plus grandes banques japonaises devraient avoir accès à Mythos, le modèle d'intelligence artificielle développé par Anthropic, d'ici environ deux semaines, a déclaré une personne directement informée du dossier.

Mythos est considéré par les experts en cybersécurité comme posant des défis importants au secteur bancaire et à ses systèmes technologiques existants, ce qui a suscité une série d'avertissements de la part des régulateurs et des décideurs politiques.

Une série de banques américaines ont jusqu'à présent obtenu l'accès à Mythos et Anthropic vise à étendre cet accès aux banques européennes et britanniques, entre autres organisations, a rapporté Reuters le mois dernier.

Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T , Mizuho Financial Group

8411.T et Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T ont refusé de commenter . Anthropic n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Mardi, la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a rencontré le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et a déclaré par la suite que le Japon mettrait en place cette semaine un groupe de travail public-privé chargé d'examiner les risques de cybersécurité que Mythos fait peser sur le système financier japonais.

La première réunion du groupe aura lieu jeudi.