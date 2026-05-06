Selon une source, le milliardaire brésilien Batista aurait contribué à organiser la rencontre entre Lula et Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marcela Ayres, Gabriel Araujo et Luciana Magalhaes

Le milliardaire brésilien Joesley Batista, l'un des propriétaires du groupe agroalimentaire JBS Z98.F , a joué un rôle clé dans l'organisation d'une rencontre entre le président américain Donald Trump et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, prévue jeudi à Washington, a déclaré à Reuters une personne ayant une connaissance directe des discussions.

Un jet appartenant à la société familiale J&F, qui contrôle JBS, devait décoller du Colorado à destination de Washington mercredi, selon les données de suivi des vols fournies par FlightAware.

La rencontre entre Lula et Trump était en préparation depuis janvier, lorsque les deux dirigeants se sont entretenus par téléphone, mais elle avait été mise en veilleuse alors que la Maison Blanche concentrait son attention sur la guerre en Iran . La semaine dernière, cependant, des responsables américains ont pris contact pour proposer la réunion de jeudi.

L'implication de Batista dans la mise en place de cette rencontre souligne le pouvoir croissant des chefs d'entreprise dans la définition de l'agenda de l'administration Trump.

En janvier, Batista a rencontré la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, avant et après avoir tenu des pourparlers avec des responsables américains, qu’il a cherché à rassurer quant à la volonté de Caracas d’ouvrir son secteur pétrolier et gazier aux investissements.

À la fin de l’année dernière, le même avion repéré mercredi en route vers Washington s’était rendu dans la capitale vénézuélienne, alors que la presse rapportait que Batista cherchait à persuader le président de l’époque, Nicolas Maduro, de démissionner.

Une deuxième source a confirmé que Joesley Batista et son frère Wesley se trouvaient aux États-Unis, et que Wesley s'était initialement rendu dans le Colorado. La source n'a pas été en mesure de commenter leur implication dans les discussions entourant la rencontre entre Lula et Trump.

J&F a refusé de commenter.

Cette diplomatie itinérante souligne l'influence de Batista à Washington et dans toute l'Amérique. JBS exerce d'importantes activités aux États-Unis.

Pilgrim's Pride, un producteur de volaille basé aux États-Unis détenu majoritairement par JBS, a fait un don de 5 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) au comité d'investiture de Trump pour 2025, ce qui constitue la plus importante contribution individuelle divulguée.