Selon une source, le fabricant de puces d'IA Cerebras vise un cours de 115 à 125 dollars par action lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte à partir du deuxième paragraphe)

Le fabricant de puces d'IA Cerebras Systems, concurrent de Nvidia < NVDA.O >, devrait lancer lundi sa tournée de présentation en vue de son introduction en bourse, le prix de l'action devant se situer entre 115 et 125 dollars, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Il s'agit de la deuxième tentative de Cerebras d'entrer en bourse après avoir retiré son dossier d'introduction en bourse en octobre dernier.

Cerebras n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

La société vise désormais une cotation au Nasdaq sous le symbole "CBRS". Selon un article de Bloomberg News publié la semaine dernière, Cerebras pourrait lever jusqu'à 4 milliards de dollars, avec une valorisation cible d'environ 40 milliards de dollars.

Basée à Sunnyvale, en Californie, la société est connue pour ses puces "wafer-scale engine", conçues pour accélérer l'entraînement et l'inférence de grands modèles d'IA, ce qui la place en concurrence directe avec Nvidia et d'autres entreprises de matériel d'IA.

Le chiffre d'affaires de la société a atteint 510 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, contre 290,3 millions de dollars l'année précédente. Elle a également enregistré un bénéfice de 1,38 dollar par action, un redressement par rapport à la perte de 9,90 dollars par action de l'année précédente.

Morgan Stanley, Citigroup, Barclays et UBS sont les chefs de file de l'opération.