Selon une source, le directeur général de Paramount, Ellison, aurait demandé au directeur général de CNN, Thompson, de rester en poste après l'accord avec Warner Bros.

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David Ellison, directeur général de Paramount PSKY.O , a demandé à Mark Thompson, directeur général de CNN, de rester à la tête de la chaîne d'information câblée après l'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O , a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier.

Les deux hommes se sont entretenus ces dernières semaines au sujet d’un nouveau contrat qui permettrait à Thompson de conserver son poste, mais ils ne sont pas encore parvenus à s’entendre sur les conditions, a précisé la source.

L’indépendance éditoriale est une priorité pour Thompson, qui souhaite obtenir des garanties lui permettant de conserver un large contrôle sur le journalisme de CNN, selon cette source.

Les dirigeants de Paramount sont encore en train de déterminer comment CNN et CBS News travailleront ensemble une fois la fusion effective, a précisé la source. La rédactrice en chef de CBS News, Bari Weiss, ne devrait pas être impliquée dans les activités de CNN une fois l’opération finalisée, a ajouté la source.

Paramount a refusé de commenter et Warner Bros Discovery n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

C’est le Wall Street Journal qui a été le premier à relayer cette information.

Un juge américain a rendu mercredi une ordonnance autorisant Paramount à finaliser l’acquisition de Warner Bros Discovery pour 110 milliards de dollars, mettant ainsi fin à un blocage qui durait depuis plusieurs mois. Cette opération placera CNN et CBS News sous la même tutelle.

Cette ordonnance a entériné un accord conclu le 21 septembre avec un groupe de 12 États, mené par la Californie, qui avait intenté une action en justice pour bloquer la fusion, arguant qu’elle créerait un géant des médias capable de faire grimper les prix des films et des programmes télévisés.

En vertu de cet accord, la société issue de la fusion devra mettre en place un « News Editorial Independence Board » indépendant afin de garantir l’autonomie éditoriale et le respect des normes de journalisme factuel au sein de CBS News et de CNN.