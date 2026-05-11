Selon une source, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, ne se rendra pas en Chine pendant la visite de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur d'autres directeurs généraux d'entreprises après le paragraphe 3) par Karen Freifeld

Le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, ne se rendra pas à Pékin lorsdu voyagedu président Donald Trump en Chine cette semaine, a déclaré lundi une source proche du dossier.

M. Huang n'a pas été invité, a précisé cette source, la Maison Blanche se concentrant davantage, lors de ce voyage, sur les questions agricoles et d'aviation commerciale, telles que les commandes d'avions de ligne Boeing BA.N . La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Plusieurs directeurs généraux devaient accompagner M. Trump afin de contribuer à stimuler les affaires des entreprises américaines, une priorité absolue pour son administration.

Une personne proche du dossier a confirmé la semaine dernière que la directrice générale de Citigroup C.N , Jane Fraser, avait été invitée. Le directeur général de Qualcomm

QCOM.O , Cristiano Amon, participera au voyage si celui-ci se déroule comme prévu, a déclaré la semaine dernière une autre source bien informée.

Trump a noué des liens étroits avec Huang depuis son entrée en fonction et a accepté d'autoriser l'exportation vers la Chine des puces IA H200 de l'entreprise. Mais celles-ci n'ont pas encore été vendues, a déclaré le 22 avril le secrétaire au Commerce Howard Lutnick, invoquant les difficultés rencontrées par les entreprises chinoises pour obtenir l'autorisation de les acheter auprès du gouvernement chinois.