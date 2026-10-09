Selon une source, le chiffre d'affaires annualisé d'OpenAI pour le mois de septembre avoisinerait les 50 milliards de dollars, soit un montant inférieur à celui indiqué précédemment

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(Ajoute ses propres sources)

par Jaspreet Singh et Krystal Hu

OpenAI a indiqué à ses investisseurs que son chiffre d'affaires annualisé pour septembre s'élevait à près de 50 milliards de dollars, soit une baisse par rapport à ce qu'elle avait laissé entendre précédemment, a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier.

La société avait précédemment indiqué à ses investisseurs, lors d'un autre événement, que son chiffre d'affaires annualisé pour le mois dernier avoisinait les 70 milliards de dollars , comme l'ont rapporté Reuters et d'autres médias.

Cet écart s'explique principalement par une tentative de comparaison directe avec les chiffres de son concurrent Anthropic, a précisé cette source sous couvert d'anonymat.

OpenAI n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Ce dernier chiffre d’affaires a été révélé pour la première fois par le Financial Times.

Contrairement à Anthropic, OpenAI n’inclut pas, par exemple, les revenus provenant des ventes réalisées via des partenaires cloud tels que AWS d’Amazon AMZN.O et Google Cloud d’Alphabet

GOOGL.O .

Anthropic verse à ses partenaires cloud environ 16 % de chaque dollar généré par leur intermédiaire, ce qui représentait l’année dernière la moitié de son chiffre d’affaires, selon une analyse de Reuters.

OpenAI et Anthropic se préparent toutes deux à entrer en bourse, un processus qui devrait permettre à Wall Street d’avoir une vision plus claire de leurs finances, notamment de la pérennité de la croissance rapide de leur chiffre d’affaires induite par l’explosion de la demande en applications d’IA.

OpenAI a démarré cette année avec un chiffre d’affaires annualisé de 20 milliards de dollars, contre 6 milliards en 2024. Son chiffre d’affaires trimestriel a été dépassé par celui d’Anthropic pour la première fois au deuxième trimestre, OpenAI ayant déclaré 6,7 milliards de dollars contre 11,5 milliards pour Anthropic.

Le chiffre d’affaires annualisé d’Anthropic a franchi la barre des 65 milliards de dollars en juillet et devrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, selon des sources qui s’étaient précédemment confiées à Reuters.

Les analystes considèrent que le chiffre d'affaires annualisé est un indicateur de ventes parfois trompeur, qui consiste souvent à multiplier le chiffre d'affaires d'un mois par 12. Il est néanmoins devenu un indicateur très utilisé parmi les start-ups de la Silicon Valley à forte croissance.