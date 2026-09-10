Selon une source, la société américaine Stratolaunch, spécialisée dans la technologie hypersonique, prépare une introduction en bourse visant à lever jusqu'à 500 millions de dollars

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La société de vol hypersonique Stratolaunch s'apprête à lancer une introduction en bourse aux États-Unis qui pourrait lui permettre de lever jusqu'à 500 millions de dollars dès le mois d'octobre, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier.

* Stratolaunch, soutenue par Elliott Investment Management et Cerberus Capital Management, vise une valorisation comprise entre 2 et 3 milliards de dollars, a précisé la source, ajoutant que Goldman Sachs GS.N et Citigroup C.N menaient les préparatifs de l'introduction en bourse.

* Cette société privée américaine pourrait rendre son dossier public dès ce mois-ci, a déclaré la source, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat car elle n'est pas autorisée à s'adresser aux médias.

* Contactée par Reuters, Stratolaunch n’a pas souhaité faire de commentaires.

* La société exploite la seule plateforme d’essais en vol hypersonique autonome, réutilisable et lancée depuis les airs aux États-Unis, qu’elle baptise “Talon-A”.

* Elle développe également des cibles hypersoniques jetables destinées aux essais de défense antimissile et à l'entraînement militaire, ainsi que des sous-systèmes d'armement pour des sous-traitants du secteur de la défense et des clients gouvernementaux, selon son site web.

* L'investisseur activiste Elliott a pris une participation dans la société et s'est vu attribuer un siège au conseil d'administration, a rapporté le Wall Street Journal en janvier.

* Le Pentagone a déclaré en mai 2025 que Stratolaunch avait participé à un deuxième essai réussi d’un véhicule d’essai hypersonique réutilisable, après un premier essai de son véhicule “Talon-A” en décembre 2024 qui n’avait pas été rendu public.