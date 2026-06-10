Selon une source, la Corée du Sud a résorbé une demande de dollars liée à l'introduction en bourse de SpaceX d'environ 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Yena Park et Cynthia Kim

La demande massive de conversions de devises liée à l'introduction en bourse de SpaceX, qui a pesé lourdement sur le won sud-coréen ces dernières semaines, a été résorbée, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier.

Les ordres d'achat de dollars, estimés à 1,5 milliard de dollars, ont atteint leur phase finale, a déclaré cette source, qui dispose d'informations sur les transactions sur le marché onshore dollar-won.

La source a demandé à rester anonyme en raison du caractère sensible de l'affaire.

SpaceX SPCX.O a suscité plus de 250 milliards de dollars de demande d'investisseurs pour ce qui s'annonce comme la plus grande introduction en bourse de l'histoire, a rapporté Reuters mardi, citant des sources, un montant qui éclipse largement les 75 milliards de dollars que la société cherche à lever.

Le prix de l'introduction en bourse devrait être fixé jeudi, après quoi les allocations aux investisseurs institutionnels et particuliers seront déterminées.

Le won s'est encore apprécié après la publication de cette information et s'est établi à 1 524,1 pour un dollar, en hausse de 0,56 %, dans les échanges de l'après-midi.

“Il y avait un intérêt significatif pour le volume de la demande de dollars que l'introduction en bourse de SpaceX allait générer sur le marché des changes dollar-won. Le volume lui-même se situe entre 1,2 et 1,5 milliard de dollars”, a déclaré la source.

“Cependant, le processus a été scindé en plusieurs étapes et est presque achevé, il n’y aura donc pas de pression à la baisse (sur le won) sur le marché des changes à l’avenir. Les problèmes d’offre et de demande liés à cela ont été résolus.”

La forte hausse de la demande de dollars a contribué à faire chuter le won à son plus bas niveau depuis 17 ans la semaine dernière, alors que les institutions nationales et les investisseurs particuliers fortunés cherchaient des fonds pour participer aux allocations pré-IPO du géant aérospatial d'Elon Musk.

La sortie de capitaux estimée à 1,5 milliard de dollars a pesé sur le won, malgré l'excédent quasi record de 28,3 milliards de dollars de la balance courante du pays en avril. Cela reflète la relative faible profondeur du marché au comptant dollar-won, où un volume quotidien d'environ 14 milliards de dollars le rend vulnérable à une demande ponctuelle de dollars en période de volatilité.

Le won reste l'une des devises les moins performantes d'Asie, avec une baisse d'environ 5 % cette année face au dollar.

Les autorités chargées des marchés de change ont intensifié leurs efforts pour défendre la monnaie. La Banque de Corée et le Service de surveillance financière vont lancer des inspections conjointes des principales banques de change pour la première fois en 14 ans afin d'éradiquer toute tentative de manipulation des taux de change à des fins lucratives.