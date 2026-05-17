Selon une source, l'opérateur de centres de données DayOne envisage une double introduction en bourse à Singapour et aux États-Unis

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* DayOne envisage une introduction en bourse simultanée à Singapour et aux États-Unis, mais n'a pas encore de projet concret pour Singapour, selon une source citée par Reuters

* DayOne a levé 2 milliards de dollars en janvier, sous la houlette de Coatue

* Parmi les investisseurs actuels de DayOne figurent le SoftBank Vision Fund, Ken Griffin de Citadel et l'Autorité indonésienne d'investissement

(Refonte avec modification des sources, ajout de puces et de contexte aux paragraphes 8, 9, 10, 11 et 12) par Akanksha Khushi et Gnaneshwar Rajan

L'opérateur mondial de centres de données DayOne envisage une double introduction en bourse à Singapour et aux États-Unis, bien que les projets à Singapour ne soient pas encore concrets à ce stade, a déclaré dimanche à Reuters une source proche du dossier.

DayOne envisageait initialement une cotation unique à New York, mais a été convaincu par les responsables de la Bourse de Singapour de procéder à une double cotation, a rapporté le Financial Times plus tôt dimanche.

La source s'est confiée à Reuters sous couvert d'anonymat, car ces informations n'étaient pas publiques. L'opérateur de centres de données a refusé de commenter.

Reuters avait rapporté en février que DayOne prévoyait de lever 5 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis qui pourrait valoriser la société à 20 milliards de dollars.

La société GDS Holdings 9698.HK , basée à Shanghai, a créé GDS International à Singapour en 2022, qui a été rebaptisée DayOne en janvier 2025 après sa séparation de la société mère.

Parmi les investisseurs actuels de DayOne, basée à Singapour, figurent la société d'investissement américaine Coatue Management, le SoftBank Vision Fund et Ken Griffin, fondateur de Citadel Securities.

GDS conserve une participation minoritaire dans la société.

DayOne a levé plus de 2 milliards de dollars lors de son tour de table de série C en janvier, mais n'avait pas divulgué sa valorisation à l'époque.

Ce tour de table a été évalué avec une prime de 100 % par rapport à sa précédente levée de fonds, avait alors déclaré l'opérateur de centres de données. Ce tour de table a été mené par l'investisseur existant Coatue, avec la participation d'investisseurs tels que le fonds souverain indonésien, l'Indonesia Investment Authority.