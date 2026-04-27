Selon une source, l'introduction en bourse de Pershing Square, dirigée par Bill Ackman, devrait permettre de lever 5 milliards de dollars

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L'introduction en bourse aux États-Unis de la société de gestion d'actifs de Bill Ackman et d'un fonds fermé devrait permettre de lever environ 5 milliards de dollars, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

L'offre du fonds Pershing Square USA, dont les investisseurs recevront des actions de Pershing Square, est « sursouscrite » et suscite plus de 85 % d'intérêt de la part des investisseurs institutionnels, a déclaré la source.

Un représentant de Pershing Square a refusé de commenter.

Le fonds espérait lever entre 5 et 10 milliards de dollars grâce à l'introduction en bourse et à un placement privé, en vendant les actions à 50 dollars chacune.

Pershing a déclaré que les investisseurs du nouveau fonds recevraient 1 action de Pershing Square pour 5 actions achetées dans le nouveau fonds, à titre d'incitation.

Le fonds a obtenu 2,8 milliards de dollars d'engagements dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs comprenant des family offices, des fonds de pension et des compagnies d'assurance. Ceux-ci recevront 1,5 action de Pershing Square pour chaque tranche de 5 actions achetées dans le nouveau fonds.

Le prix de l'offre devrait être fixé mardi. Bloomberg News a été le premier à rapporter cette information.