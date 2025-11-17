Selon une source, l'événement américano-saoudien réunira des directeurs généraux de Chevron, Qualcomm et Pfizer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le forum d'investissement États-Unis/Arabie saoudite qui se tiendra à Washington lors de la visite du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman cette semaine devrait inclure des directeurs généraux de Chevron, Qualcomm, Cisco, General Dynamics et Pfizer, selon une source familière avec l'événement.
