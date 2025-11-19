Kryptos, la CIA et l'écrivain: la solution d'une énigme cachée au siège de l'agence américaine vendue aux enchères

Cette photo de 1990, fournie par Jim Sanborn, montre le sculpteur Jim Sanborn avec un bout de sa sculpture en cuivre "Kryptos", installée au siège de la CIA, en Virginie, aux Etats-Unis ( Courtesy of Jim Sanborn / HANDOUT )

Le dernier message secret de Kryptos enfin révélé: il aura fallu 35 ans pour que soit résolue l'énigme de cette sculpture dressée dans l'enceinte de la CIA, inaugurée par l'artiste Jim Sanborn en 1990.

Des milliers d'adeptes à travers le monde ont tenté de percer le mystère dissimulé dans les 1.800 lettres gravées sur une haute structure de cuivre en forme de "S", installée dans une cour de la célèbre agence de renseignement américaine.

Si K1, K2, et K3 - trois messages codés également contenus dans Kryptos - ont été résolus, l'énigme K4, comprenant 97 caractères, demeurait inviolable. Jusqu'à ce qu'en septembre, deux amis trouvent la solution par hasard.

Une découverte qui a failli faire capoter la vente aux enchères de la solution de K4 et des archives personnelles de l'artiste, laquelle se clôture jeudi et dépasse les 240.000 dollars.

Celui qui emportera le morceau deviendra le nouveau gardien des secrets de Kryptos, qui signifie "caché" en grec ancien.

"Je pensais qu'avec les progrès de la technologie, K4 serait résolu en 10, 15 ans. Je suis surpris que cela continue encore!", raconte Jim Sanborn lors d'une conférence de presse au musée de l'espionnage de Washington.

Kryptos et ses énigmes ont largement investi la culture populaire: Dan Brown, auteur du Da Vinci Code, y a notamment fait référence dans ses ouvrages.

Ces 20 dernières années, des adeptes persuadés d'avoir craqué le code ont contacté l'artiste, qui monnayait ses réponses 50 dollars pour rendre plus gérable le nombre de demandes.

Dans une lettre à sa communauté en août, le sculpteur écrit ne plus avoir "les ressources physiques, mentales ou financières" pour maintenir le mystère K4 et s'occuper de ses "autres projets".

- Eureka -

Jarett Kobek, écrivain à Los Angeles, avait tenté de résoudre K4 il y a deux ans. Une "tentative piteuse", confie-t-il à l'AFP.

Mais après l'annonce de la mise en vente de K4 par la maison RR Auction, il remarque dans le catalogue une référence au Smithsonian - institution culturelle de la capitale américaine - où Jim Sanborn conserve ses archives.

Il demande alors à son ami Richard Byrne, journaliste et dramaturge à Washington, de les consulter.

"J’ai pris des photos de tous les trucs de codage (...) Puis j'ai tout envoyé à Jarett. Il m’a appelé quelques heures plus tard et m’a dit: "Hé, tu as peut-être trouvé quelque chose d’intéressant+", raconte Richard Byrne.

Jarett Kobek a ensuite, grâce aux pièces trouvées dans les archives et à des indices diffusés par Jim Sanborn par le passé, reconstitué le message décodé de K4.

Les deux hommes décident d'écrire au sculpteur.

"Nous avons clairement indiqué que nous voulions trouver un moyen de ne pas perturber la vente (...) la dernière chose qu'on voulait faire, c'était de prendre de l'argent à un artiste de 80 ans", assure Jarett Kobek.

Mais Jim Sanborn leur demande de signer des clauses de confidentialité, leur proposant une partie de l'argent récolté. En vain.

"Il était hors de question de signer" une telle clause, tranche Jarett Kobek, pour qui la vente aux enchères d'une "propriété intellectuelle exclusive" nécessite que seuls l'acheteur et l'artiste connaissent la solution.

Depuis, ils racontent avoir reçu plusieurs mails de RR Auction les menaçant de poursuites judiciaires.

- K5 -

Les deux auteurs ont contacté le New York Times, qui a publié un article en octobre, la veille du début des enchères.

"J'ai essayé de protéger K4 par tous les moyens possibles", a réagi Jim Sanborn dans un communiqué.

"Ils ont trouvé et photographié cinq bouts de messages codés que j'ai accidentellement mis dans une boîte et donnés aux archives il y a des années", a-t-il précisé.

Et c'est "le message codé (qui) a été trouvé, mais pas la méthode de décryptage, ni la clé. C'est une distinction primordiale", a-t-il affirmé devant les médias.

Mais l'histoire pourrait ne pas s'arrêter là.

La vente inclut K5, une énigme "similaire, mais pas identique" à K4 et dont l'existence n'avait pas été évoquée jusqu'à présent, selon le sculpteur.

Elle sera "diffusée une fois K4 résolu", et ce "à la discrétion du nouveau gardien", dit-il.