Selon une source, l'événement américano-saoudien réunira des directeurs généraux de Chevron, Qualcomm et Pfizer

par David Shepardson

Le forum d'investissement États-Unis-Arabie saoudite qui se tiendra à Washington lors de la visite du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman cette semaine devrait inclure des directeurs généraux de Chevron, Qualcomm, Cisco, General Dynamics et Pfizer, selon une source familière avec l'événement.

Lors de son premier voyage aux États-Unis depuis 2018, Mohammed bin Salman devrait vanter les liens commerciaux croissants entre les États-Unis et l'Arabie saoudite.

Des cadres supérieurs d'IBM, de Google (Alphabet), de Salesforce, d'Andreessen Horowitz, d'Halliburton, d'Adobe, d'Aramco, de State Street et de Parsons Corp sont également attendus à l'événement du 19 novembre au John F. Kennedy Center for the Performing Arts. L'événement est prévu le lendemain de la rencontre entre le prince héritier, plus connu sous ses initiales MBS, et le président Donald Trump.

Le forum comprendra des panels sur l'intelligence artificielle, l'énergie, la technologie, l'aérospatiale, les soins de santé et la finance.

Il s'agira du premier voyage de MBS aux États-Unis depuis l'assassinat en 2018 du critique saoudien Jamal Khashoggi par des agents saoudiens à Istanbul, qui a provoqué un tollé mondial. Les services de renseignement américains ont conclu que MBS avait approuvé la capture ou le meurtre de Khashoggi, un éminent critique.

Le prince héritier a nié avoir ordonné l'opération, mais a reconnu sa responsabilité en tant que dirigeant de facto du royaume.

En mai, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont annoncé des milliards de dollars d'investissements dans les deux pays lors du voyage de quatre jours de M. Trump au Moyen-Orient.

Lundi, M. Trump a déclaré qu'il prévoyait d'approuver la vente à l'Arabie saoudite d'avions de combat F-35 fabriqués aux États-Unis.