 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 379,08
-1,88%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon une source, l'événement américano-saoudien réunira des directeurs généraux de Chevron, Qualcomm et Pfizer
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 00:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails sur l'événement; contexte sur le MBS) par David Shepardson

Le forum d'investissement États-Unis-Arabie saoudite qui se tiendra à Washington lors de la visite du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman cette semaine devrait inclure des directeurs généraux de Chevron, Qualcomm, Cisco, General Dynamics et Pfizer, selon une source familière avec l'événement.

Lors de son premier voyage aux États-Unis depuis 2018, Mohammed bin Salman devrait vanter les liens commerciaux croissants entre les États-Unis et l'Arabie saoudite.

Des cadres supérieurs d'IBM, de Google (Alphabet), de Salesforce, d'Andreessen Horowitz, d'Halliburton, d'Adobe, d'Aramco, de State Street et de Parsons Corp sont également attendus à l'événement du 19 novembre au John F. Kennedy Center for the Performing Arts. L'événement est prévu le lendemain de la rencontre entre le prince héritier, plus connu sous ses initiales MBS, et le président Donald Trump.

Le forum comprendra des panels sur l'intelligence artificielle, l'énergie, la technologie, l'aérospatiale, les soins de santé et la finance.

Il s'agira du premier voyage de MBS aux États-Unis depuis l'assassinat en 2018 du critique saoudien Jamal Khashoggi par des agents saoudiens à Istanbul, qui a provoqué un tollé mondial. Les services de renseignement américains ont conclu que MBS avait approuvé la capture ou le meurtre de Khashoggi, un éminent critique.

Le prince héritier a nié avoir ordonné l'opération, mais a reconnu sa responsabilité en tant que dirigeant de facto du royaume.

En mai, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont annoncé des milliards de dollars d'investissements dans les deux pays lors du voyage de quatre jours de M. Trump au Moyen-Orient.

Lundi, M. Trump a déclaré qu'il prévoyait d'approuver la vente à l'Arabie saoudite d'avions de combat F-35 fabriqués aux États-Unis.

Valeurs associées

ADOBE
325,0700 USD NASDAQ -1,82%
ALPHABET-A
285,0200 USD NASDAQ +3,11%
CHEVRON
154,830 USD NYSE -1,77%
CISCO SYSTEMS
77,7800 USD NASDAQ -0,28%
GENL DYNAMICS CO
341,770 USD NYSE -0,76%
Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +1,26%
HALLIBURTON
26,615 USD NYSE -2,49%
IBM
297,260 USD NYSE -2,75%
LOCKHEED MARTIN
471,030 USD NYSE +1,13%
PARSONS
81,530 USD NYSE -1,28%
PFIZER
25,065 USD NYSE -0,08%
Pétrole Brent
64,03 USD Ice Europ -0,40%
Pétrole WTI
59,67 USD Ice Europ -0,42%
QUALCOMM
166,7500 USD NASDAQ -4,16%
SALESFORCE
237,065 USD NYSE -2,80%
STATE STREET
112,870 USD NYSE -3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le candidat à la présidentielle chilienne José Antonio Kast (g), du Parti républicain, et son épouse María Pía Adriasola (d) saluent leurs partisans après les premiers résultats des élections générales, à Santiago, le 16 novembre 2025 ( AFP / Raul BRAVO )
    Chili: la droite s'impose au Parlement, le candidat d'extrême droite José Antonio Kast renforcé
    information fournie par AFP 18.11.2025 00:42 

    La droite a remporté la majorité au Parlement chilien, renforçant encore la position du candidat d'extrême droite José Antonio Kast avant le second tour de la présidentielle, et plaçant lundi sa rivale de gauche Jeannette Jara un peu plus sur la défensive. Dans ... Lire la suite

  • La ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin à l'Assemblée nationale, à Paris, le 17 novembre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )
    L'Assemblée rouvre les finances 2025, et pointe la perte de TVA
    information fournie par AFP 18.11.2025 00:41 

    Les députés ont entamé lundi dans l'hémicycle l'examen du projet de loi de fin de gestion, texte "technique" ajustant les finances de 2025, mais terreau d'un affrontement très politique, notamment sur les causes d'une recette de TVA en-dessous des prévisions. "C'est ... Lire la suite

  • Conférence de presse de dirigeants, à la COP30, à Belem (Brésil), le 17 novembre 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    La COP30 passe en "mode nuit" pour sa dernière semaine
    information fournie par AFP 17.11.2025 23:26 

    Désormais dans sa deuxième et dernière semaine, la COP30 en Amazonie brésilienne est passée en "mode nuit" lundi, la présidence brésilienne espérant obtenir des accords rapidement malgré les divisions persistantes entre pays. "Nous proposons d'achever une partie ... Lire la suite

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney à Ottawa, au Canada, le 17 novembre 2025 ( AFP / Dave Chan )
    Au Canada, Carney joue la survie de son gouvernement sur son budget
    information fournie par AFP 17.11.2025 23:02 

    Le sort du gouvernement canadien tient à un fil avant le vote lundi par le Parlement sur le projet de budget déposé par le Premier ministre libéral Mark Carney, qui en cas d'échec devrait convoquer de nouvelles élections. Élu pour faire face à Donald Trump et ses ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank