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Selon une source, JPMorgan a réduit ses prêts à Situational Awareness après avoir subi des pertes liées à l'IA
information fournie par Reuters 12/09/2026 à 00:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec des détails tout au long de l'article)

par Anirban Sen et Utkarsh Shetti

JPMorgan Chase JPM.N a mis fin à ses activités de prêt en faveur du fonds spéculatif Situational Awareness de Leopold Aschenbrenner après que d’importantes pertes liées à ses paris sur l’IA ont failli entraîner sa faillite, a déclaré vendredi à Reuters une source proche du dossier.

Ce fonds spéculatif spécialisé dans l’IA a cédé la majeure partie de ses participations en actions cotées à Citadel après qu’une chute mondiale des valeurs du secteur des semi-conducteurs a exposé ses paris à effet de levier à de lourdes pertes.

M. Aschenbrenner, ancien chercheur chez OpenAI qui a lancé Situational Awareness en 2024, s’est fait connaître grâce à des paris audacieux sur des entreprises de l’écosystème de l’IA et à des rendements spectaculaires.

JPMorgan, l’un des principaux prêteurs du fonds, a notifié à Situational qu’il mettrait fin à sa relation de crédit à la suite de ces pertes, a indiqué la source.

D’autres banques de Wall Street, notamment Goldman Sachs

GS.N , Citigroup C.N et Bank of America BAC.N , continuent d’assurer activement le courtage de la société. Celle-ci a également récemment commencé à travailler avec Clear Street, une société de courtage basée à New York.

BofA n’a pas souhaité faire de commentaires, tandis que JPMorgan, Situational Awareness, Goldman et Citi n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

C'est le Financial Times qui a été le premier à relayer cette information.

CHOC SUR LE PORTEFEUILLE

Les hedge funds empruntent généralement des capitaux pour amplifier leurs rendements, mais des positions trop concentrées peuvent rapidement se retourner contre eux sur des marchés volatils et accroître leur exposition aux pertes.

En juillet, une vague de ventes massives sur les valeurs mondiales du secteur des semi-conducteurs a déclenché un appel de marge au sein du fonds, le contraignant soit à lever de nouveaux capitaux auprès des investisseurs, soit à céder l’intégralité de son portefeuille. La valeur du portefeuille avait chuté de 67 % rien qu’en juillet, a indiqué Situational à ses investisseurs le mois dernier.

À l’époque, M. Aschenbrenner, âgé d’une vingtaine d’années, avait déclaré aux investisseurs que le fonds s’était “rapproché d’une perte de capital permanente au-delà de ce que nous pouvons accepter”, tout en ajoutant que le fonds restait optimiste quant aux fondamentaux du portefeuille.

Ces pertes importantes ont également attiré l’attention des autorités de régulation des marchés financiers le mois dernier. Reuters a rapporté que la Commission américaine des opérations boursières (SEC) avait adressé des assignations à comparaître aux banques de Wall Street travaillant avec Situational Awareness afin d’obtenir des informations sur les transactions du fonds et son recours à l’effet de levier.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
62,685 USD NYSE +0,18%
CITIGROUP
138,790 USD NYSE +0,19%
GOLDMAN SACHS GR
1 029,110 USD NYSE +0,92%
JPMORGAN CHASE
356,240 USD NYSE +0,77%
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