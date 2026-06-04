Selon une source, Jamie Dimon, de JPMorgan, s'apprêterait à promouvoir l'introduction en bourse de SpaceX auprès de clients fortunés

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Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , présentera cette semaine l'introduction en bourse prochaine de SpaceX aux clients fortunés de la banque afin de stimuler la participation des particuliers à cette offre record, a déclaré mercredi une source proche du dossier.

M. Dimon et les cadres supérieurs Mary Erdoes et Marianne Lake animeront l'événement depuis le siège de la banque à New York, où plus de 2 500 clients sont attendus pour ce qui sera le premier événement de cette envergure organisé par la banque.

La directrice des opérations de SpaceX SPCX.O , Gwynne Shotwell, et le directeur financier, Bret Johnsen, seront également présents,a indiqué la source.

Mercredi, SpaceX a fixé le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action , une décision qui contourne les mécanismes traditionnels de détermination des prix de Wall Street et met en avant la stratégie du directeur général Elon Musk consistant à fixer ses propres conditions pour les levées de fonds.

La société vise à lever 75 milliards de dollars, un montant record pour une introduction en bourse, dans le cadre d'une opération qui la valoriserait à 1 750 milliards de dollars, la plaçant immédiatement parmi les 10 entreprises cotées aux États-Unis les plus valorisées.

JPMorgan, l'une des nombreuses banques du consortium travaillant sur l'introduction en bourse de SpaceX, diffusera l'événement pour ses clients fortunés dans 90 sites répartis dans 26 États, y compris certaines agences de JPMorgan,a indiqué la source.

C'est Bloomberg News qui a été le premier à annoncer la nouvelle de cet événement.

Les grandes banques internationales, notamment Mizuho, Deutsche Bank, UBS et Barclays, ont été invitées à se concentrer sur la mobilisation d'investisseurs particuliers fortunés dans leurs pays d'origine.

Les banques organisent souvent des tournées de présentation avant une introduction en bourse afin de sonder les investisseurs et de déterminer une fourchette de prix pour la vente de leurs actions. Mais un événement comme celui-ci visant à garantir la participation des particuliers est très inhabituel.

Les investisseurs se sont précipités pour s'assurer une place dans l'opération, attirés par les antécédents d'Elon Musk et le potentiel de l'offre à générer des millions de dollars de commissions pour les sociétés de Wall Street.