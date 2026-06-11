Selon une source, Grupo Mexico Transportes USA et Wabtec auraient conclu un accord en vue d'un appel d'offres ferroviaire en Argentine

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Grupo Mexico Transportes USA (GMXT) a conclu un accord stratégique avec le fournisseur américain de technologies ferroviaires Wabtec afin de participer à l'appel d'offres pour la société argentine Belgrano Cargas y Logistica (BCYL), a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier. L'Argentine prévoit de publier dans les prochains jours les documents d'appel d'offres pour la privatisation de BCYL, qui exploite les trois plus grandes lignes de trains de marchandises du pays. La société vise à moderniser son réseau ferroviaire vieillissant afin d'améliorer la logistique pour les secteurs agricole, minier et énergétique.