Selon une source gouvernementale, les entreprises indiennes n'achèteront pas de brut Rosneft ou Lukoil par l'intermédiaire de négociants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises indiennes n'achèteront pas de pétrole brut Rosneft ou Lukoil fourni par les négociants après que les deux principaux producteurs russes ont été frappés par les sanctions américaines , a déclaré mardi une source du gouvernement indien.

Il est difficile de prévoir quand les entreprises indiennes passeront de nouvelles commandes de pétrole russe, a ajouté la source, qui a refusé d'être nommée en raison du caractère sensible de la question.