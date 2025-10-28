 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 225,85
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon une source gouvernementale, les entreprises indiennes n'achèteront pas de brut Rosneft ou Lukoil par l'intermédiaire de négociants
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 10:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises indiennes n'achèteront pas de pétrole brut Rosneft ou Lukoil fourni par les négociants après que les deux principaux producteurs russes ont été frappés par les sanctions américaines , a déclaré mardi une source du gouvernement indien.

Il est difficile de prévoir quand les entreprises indiennes passeront de nouvelles commandes de pétrole russe, a ajouté la source, qui a refusé d'être nommée en raison du caractère sensible de la question.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,44 USD NYMEX +1,35%
Pétrole Brent
64,66 USD Ice Europ -1,66%
Pétrole WTI
60,38 USD Ice Europ -1,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank