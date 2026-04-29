Selon une source, Goldman Sachs interdit à ses banquiers de Hong Kong d'utiliser l'IA d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'attribution)

Goldman Sachs GS.N asupprimé l'accès auxmodèles d'IA d'Anthropic pour ses banquiers à Hong Kong, a déclaré une source directement informée.

Les employés de la banque américaine sur le territoire chinois pouvaient auparavant interagir avec Claude d'Anthropic via une plateforme d'IA interne, mais depuis quelques semaines, ils n'y ont plus accès, selon cette source.

Le Financial Times a été le premier à rapporter mardi la suppression de l'accès à Claude, citant des personnes proches du dossier.

La décision de Goldman Sachs résulte d'une interprétation stricte par la banque américaine de son contrat avec Anthropic, après consultation de la société, qui a conclu que les employés de la banque à Hong Kong ne devaient pas pouvoir utiliser les produits d'Anthropic, selon l'article.

D'autres modèles courants tels que Gemini et ChatGPT étaient toujours disponibles sur la plateforme interne, a déclaré la source à Reuters. Elle a souhaité rester anonyme car elle n'était pas autorisée à s'exprimer auprès des médias.

Goldman Sachs a refusé de commenter. Anthropic n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Alors que les modèles d'IA tels que ChatGPT et Claude, développés par des entreprises américaines, sont interdits en Chine continentale, Hong Kong est restée en grande partie hors de ces contrôles, les limites d'utilisation étant fixées par les entreprises américaines elles-mêmes.

Le porte-parole d'Anthropic a déclaré au FT que ses modèles Claude n'avaient jamais été officiellement “pris en charge” à Hong Kong, mais a refusé de faire d'autres commentaires.

Cette décision ne s'étendait pas aux contrats avec d'autres fournisseurs d'IA tels qu'OpenAI, a ajouté le journal.

Le gouvernement de Hong Kong et l'Autorité monétaire de Hong Kong n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Marco Argenti, directeur des systèmes d'information de Goldman Sachs, a déclaré en février que la banque travaillait avec Anthropic pour développer des agents alimentés par l'IA visant à automatiser un éventail croissant de fonctions internes.