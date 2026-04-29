Selon une source, Estée Lauder envisagerait de faire une offre sur Puig à 18-19 euros par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute qu'Estée Lauder a refusé de commenter, paragraphe 5)

Le géant des cosmétiques Estée Lauder &EL.N> envisage de lancer une offre publique d'achat sur l'ensemble des actions de classe B de Puig &PUIGb.MC> à un prix compris entre 18 et 19 euros (21 à 22,20 dollars) par action, a déclaré une source proche du dossier.

Les deux sociétés avaient annoncé en mars qu'elles étaient en pourparlers concernant une éventuelle fusion qui donnerait naissance au plus grand acteur mondial du secteur des produits de beauté haut de gamme et regrouperait sous une même enseigne des marques telles que Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne, Jean Paul Gaultier et Clinique.

L'action de Puig, dont le siège est à Barcelone, s'échangeait à 17,84 euros mercredi après-midi, en baisse de 2,4 % sur la journée. Le titre n'a pas réussi à se redresser depuis l'introduction en bourse de la société en mai 2024 et se négocie désormais 27 % en dessous de son prix d'introduction.

Le journal espagnol Expansion, qui a été le premier à révéler le montant de l'offre, a indiqué que les négociations entre les deux parties se poursuivaient, des questions financières et de gouvernance devant encore être résolues.

Puig et Estée Lauder ont refusé de commenter.

(1 $ = 0,8554 euro)