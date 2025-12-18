 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon une source, Elliott prend une participation de plus d'un milliard de dollars dans Lululemon
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 10:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La participation d'Elliott dans Lululemon dépasse le milliard de dollars

*

Un activiste voit dans l'ancienne dirigeante de Ralph Lauren une potentielle directrice générale de Lululemon

*

Elliott est désormais l'un des plus gros investisseurs de Lululemon

(Ajout des mouvements d'actions au paragraphe 5) par Svea Herbst-Bayliss et Shivani Tanna

L'investisseur activiste Elliott Management a accumulé une participation de plus d'un milliard de dollars dans Lululemon Athletica LULU.O et prépare une candidate potentielle au poste de directrice générale dans le cadre de ses efforts pour relancer le distributeur de vêtements d'athlétisme en difficulté, a déclaré une source à Reuters mercredi.

Elliott travaille depuis des mois en étroite collaboration avec Jane Nielsen, ancienne directrice financière et directrice des opérations de Ralph Lauren RL.N , et la considère comme une candidate potentielle au poste de directrice générale, a ajouté la source.

Le fonds spéculatif est désormais l'un des plus gros investisseurs de Lululemon, ce qui s'inscrit dans le cadre d'une année chargée pour Elliott, qui a déjà investi récemment dans PepsiCo PEP.O et s'est lancé dans une course aux procurations pour Phillips 66 PSX.N .

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de cette participation. Elliott et Lululemon n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Les actions de Lululemon étaient en hausse de près de 5 % à 217,23 dollars dans les transactions de pré-marché jeudi.

La semaine dernière, Lululemon a annoncé que son directeur général, Calvin McDonald, quitterait ses fonctions en janvier après sept ans d'activité, sans nommer de successeur. Le cours de l'action a augmenté après l'annonce du départ imminent de Calvin McDonald, mais il a chuté d'environ 60 % par rapport au sommet atteint il y a deux ans.

L'entreprise, dont la valeur est estimée à 25 milliards de dollars, risque maintenant d'être confrontée à un conflit coûteux et prolongé au sein de son conseil d'administration pour le poste de directeur général. Son fondateur et principal actionnaire, Chip Wilson, a également appelé à une recherche urgente de directeur général, menée par de nouveaux administrateurs indépendants ayant une connaissance approfondie de l'entreprise, afin de rétablir l'accent mis sur le produit.

Chip Wilson, qui s'est déjà attiré des critiques en déclarant que les pantalons de yoga Lululemon ne convenaient pas à la morphologie de certaines femmes, a publiquement blâmé Calvin McDonald et le conseil d'administration pour la baisse du cours de l'action de l'entreprise.

Connue pour ses leggings et ses vêtements d'athlétisme à prix élevé, Lululemon a cédé des parts de marché à des marques plus récentes telles qu'Alo Yoga et à des marques privées moins chères, les dirigeants ayant exprimé leur déception quant à l'exécution des produits.

Valeurs associées

LULULEMON ATHL
207,8700 USD NASDAQ +0,77%
PEPSICO
150,0800 USD NASDAQ -0,19%
PHILLIPS 66
132,000 USD NYSE +0,19%
RALPH LAUREN RG-A
365,710 USD NYSE -0,98%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank