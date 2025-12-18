Selon une source, Elliott prend une participation de plus d'un milliard de dollars dans Lululemon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La participation d'Elliott dans Lululemon dépasse le milliard de dollars

*

Un activiste voit dans l'ancienne dirigeante de Ralph Lauren une potentielle directrice générale de Lululemon

*

Elliott est désormais l'un des plus gros investisseurs de Lululemon

(Ajout des mouvements d'actions au paragraphe 5) par Svea Herbst-Bayliss et Shivani Tanna

L'investisseur activiste Elliott Management a accumulé une participation de plus d'un milliard de dollars dans Lululemon Athletica LULU.O et prépare une candidate potentielle au poste de directrice générale dans le cadre de ses efforts pour relancer le distributeur de vêtements d'athlétisme en difficulté, a déclaré une source à Reuters mercredi.

Elliott travaille depuis des mois en étroite collaboration avec Jane Nielsen, ancienne directrice financière et directrice des opérations de Ralph Lauren RL.N , et la considère comme une candidate potentielle au poste de directrice générale, a ajouté la source.

Le fonds spéculatif est désormais l'un des plus gros investisseurs de Lululemon, ce qui s'inscrit dans le cadre d'une année chargée pour Elliott, qui a déjà investi récemment dans PepsiCo PEP.O et s'est lancé dans une course aux procurations pour Phillips 66 PSX.N .

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de cette participation. Elliott et Lululemon n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Les actions de Lululemon étaient en hausse de près de 5 % à 217,23 dollars dans les transactions de pré-marché jeudi.

La semaine dernière, Lululemon a annoncé que son directeur général, Calvin McDonald, quitterait ses fonctions en janvier après sept ans d'activité, sans nommer de successeur. Le cours de l'action a augmenté après l'annonce du départ imminent de Calvin McDonald, mais il a chuté d'environ 60 % par rapport au sommet atteint il y a deux ans.

L'entreprise, dont la valeur est estimée à 25 milliards de dollars, risque maintenant d'être confrontée à un conflit coûteux et prolongé au sein de son conseil d'administration pour le poste de directeur général. Son fondateur et principal actionnaire, Chip Wilson, a également appelé à une recherche urgente de directeur général, menée par de nouveaux administrateurs indépendants ayant une connaissance approfondie de l'entreprise, afin de rétablir l'accent mis sur le produit.

Chip Wilson, qui s'est déjà attiré des critiques en déclarant que les pantalons de yoga Lululemon ne convenaient pas à la morphologie de certaines femmes, a publiquement blâmé Calvin McDonald et le conseil d'administration pour la baisse du cours de l'action de l'entreprise.

Connue pour ses leggings et ses vêtements d'athlétisme à prix élevé, Lululemon a cédé des parts de marché à des marques plus récentes telles qu'Alo Yoga et à des marques privées moins chères, les dirigeants ayant exprimé leur déception quant à l'exécution des produits.