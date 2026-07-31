Selon une source, Chime s'apprêterait à supprimer 10 % de ses effectifs, soit environ 140 postes

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De nouveaux incendies se sont déclarés vendredi dans une Grèce en état d'alerte en raison de vents violents, poussant les autorités à ordonner l'évacuation d'une partie d'une banlieue d'Athènes. Dans un message envoyé sur les téléphones portables, la Protection ...
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information fournie par Zonebourse•31.07.2026•17:09•
(Zonebourse.com) La situation technique milite pour un achat du titre ConocoPhillips sur les cours actuels, par l'intermédiaire du turbo CALL Société Générale 8Y78S qui cote 4.095 USD. La valeur est actuellement en zone de survente et la proximité du niveau actuellement ...
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Les signalements de fièvre, de diarrhée et de chute marquée de la production laitière se multiplient dans les élevages suisses, sans que la cause de cette maladie soit encore connue, ont indiqué mercredi les autorités fédérales. L'Office fédéral de la sécurité ...
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Stellantis, la maison mère de Chrysler, a annoncé vendredi le rappel de plus de 1,5 million de pick-ups Ram 1500 à travers le monde en raison d'un problème lié aux ceintures de sécurité. Le rappel concerne les Ram 1500 des années 2019 à 2026, qui pourraient ...
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