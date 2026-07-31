Selon une source, Chime s'apprêterait à supprimer 10 % de ses effectifs, soit environ 140 postes

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La société de technologie financière Chime

CHYM.O va supprimer 10 % de ses effectifs, soit environ 140 postes, a déclaré vendredi à Reuters une source proche du dossier.