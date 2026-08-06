Selon une source, Alphabet prévoit de lever jusqu'à 25 milliards de dollars grâce à sa dernière émission obligataire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des sources concernant les échéances au paragraphe 2)

Alphabet cherche à lever entre 20 et 25 milliards de dollars grâce à sa dernière émission obligataire aux États-Unis, a déclaré jeudi une source proche du dossier, quelques semaines après que les perspectives d'investissements du géant technologique pour 2026 ont déclenché une forte vague de ventes.

La société GOOGL.O propose des obligations réparties en jusqu’à 10 tranches, selon un document réglementaire. Les échéances de ces obligations vont de deux à 40 ans, a précisé la source.

Alphabet n’a pas souhaité s’exprimer sur le montant de l’émission ni sur les échéances. C’est Bloomberg News qui a été le premier à révéler le montant de l’émission.

Cette levée de fonds s’inscrit dans une série de mesures prises par les géants de la technologie pour financer leurs dépenses coûteuses en matière d’IA, ce qui marque un changement de stratégie pour ces entreprises qui comptaient jusqu’à présent principalement sur leurs importantes réserves de trésorerie pour financer leurs investissements.

Les hyperscalers Amazon AMZN.O , Alphabet, Meta META.O et Oracle ORCL.N ont émis environ 194 milliards de dollars d’obligations en 2026 jusqu’au 7 juillet, soit une hausse de 79 % par rapport aux quelque 108 milliards de dollars enregistrés en 2025, comme l’a montré le mois dernier une analyse de Reuters réalisée à partir des données de LSEG.

Les géants de la tech devraient dépenser plus de 730 milliards de dollars cette année, principalement dans l’IA, et ces dépenses colossales pèsent déjà sur leurs flux de trésorerie. Fin juillet, Alphabet a annoncé, dans son rapport du deuxième trimestre, son tout premier flux de trésorerie disponible négatif .

L’entreprise a également revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement annuelles pour la deuxième fois cette année, attisant les craintes quant au rythme de retour sur investissement de ses investissements dans l’IA, d’autant plus que les inquiétudes s’intensifient concernant les retards pris par son modèle phare d’IA.

En juin, Alphabet a annoncé une levée de fonds de 80 milliards de dollars via des émissions d’actions, incluant un investissement de Berkshire Hathaway BRKa.N , puis a porté le montant de l’émission à près de 85 milliards de dollars en raison du vif intérêt des investisseurs.

La société a également émis des obligations en yens japonais, en francs suisses et en livres sterling, dont une obligation à 100 ans, fait rare , plus tôt cette année.