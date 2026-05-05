Selon une ONG, le fonds souverain norvégien n'est pas à la hauteur de ses ambitions climatiques

Le fonds souverain norvégien de 2.200 milliards de dollars , le plus important au monde, se désengage de l'engagement actif en faveur du climat auprès des entreprises dans lesquelles il investit, malgré ses ambitions déclarées de lutter contre ce phénomène, selon un rapport publié mardi par une ONG environnementale.

Depuis 2022, l'objectif du fonds est que toutes les entreprises dans lesquelles il investit atteignent la neutralité carbone d'ici 2050, conformément à l'Accord de Paris. Cela concerne actuellement environ 7.200 entreprises à travers le monde.

Pour y parvenir, Norges Bank Investment Management (NBIM), le gestionnaire du fonds, fixe des attentes spécifiques aux conseils d'administration des entreprises en matière de changement climatique, vote lors des assemblées générales annuelles sur cette question et peut se désengager si les entreprises ne donnent pas suite. Mais selon un rapport du groupe écologiste Framtiden i Vaare Hender (Future in our Hands), communiqué à Reuters avant sa publication mardi, le fonds ne répond pas à ses ambitions en matière de changement climatique.

Le rapport a analysé le bilan de vote du fonds l'année dernière sur 23 votes prioritaires concernant 12 sociétés d'exploration et de production pétrolière et gazière en amont, telles que BP BP.L , Shell SHEL.L , Petrobras PETR3.SA , Chevron CVX.N et ExxonMobil XOM.N , qui développent leur production de pétrole et de gaz.

Le groupe a indiqué que NBIM n'avait manifesté son désaccord avec la direction que dans trois cas, en votant contre la réélection des administrateurs de Petrobras, ExxonMobil et Chevron.

« Le bilan de vote de NBIM pour 2025 révèle un manque préoccupant d'engagement de la part du plus grand détenteur d'actifs au monde face à un risque financier majeur: le risque climatique », a déclaré Lucy Brooks, conseillère en finance durable du groupe.

« Son dernier vote démontre que son retrait de l'engagement actif risque de devenir permanent. »

Le fonds a déclaré qu'il continuait d'attendre des entreprises de son portefeuille qu'elles alignent leurs activités sur une trajectoire de zéro émission nette et qu'elles publient des plans de transition crédibles et assortis d'échéances.

« Au cœur de nos efforts se trouve notre engagement à soutenir et à inciter les entreprises de notre portefeuille à faire évoluer leurs modèles économiques vers la neutralité carbone d'ici 2050. Ce travail est en cours », a-t-il déclaré dans un communiqué adressé à Reuters.

« Le vote est l'un des nombreux outils dont nous disposons », a-t-il ajouté. « Nous dialoguons directement et intensivement avec les entreprises de notre portefeuille – y compris les plus gros émetteurs – dans le cadre d'un dialogue bilatéral fondé sur nos attentes en matière de climat. »

Il avait précédemment déclaré qu'il maintenait la pression sur les entreprises pour qu'elles réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2050 « car le risque climatique est un risque financier ».

ZOOM SUR BP

Toujours cette année, selon Mme Brooks, les actions du fonds lors de l'assemblée générale annuelle de BP en avril ont démontré un manque de gestion active des risques financiers liés au climat.

« À trois reprises, NBIM a choisi de protéger la position du conseil d'administration de BP plutôt que de se joindre à la majorité ou à une importante minorité d'investisseurs exigeant une meilleure divulgation et un meilleur contrôle de leur stratégie en matière de combustibles fossiles », a-t-elle déclaré.

Le fonds avait alors déclaré qu'il ne soutiendrait pas « une proposition d'actionnaire qui semble trop normative en ce qui concerne la stratégie et/ou les opérations de l'entreprise, ou qui fixe des délais, des objectifs ou des méthodes de mise en œuvre irréalistes ».

Cette semaine, il a ajouté: « Nous avons clairement indiqué que les conseils d'administration et les équipes de direction sont responsables des décisions stratégiques et opérationnelles, y compris celles relatives à l'allocation du capital ».

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))