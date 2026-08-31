Selon une note interne, JPMorgan recrute M. Jones, ancien de la Deutsche Bank, pour occuper un poste dédié aux matériaux de base dans le secteur des entreprises de moyenne capitalisation

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par Sabrina Valle

JPMorgan Chase JPM.N a recruté le banquier d’affaires Ward Jones au poste de responsable de la banque d’investissement dédiée aux entreprises de taille moyenne du secteur des matériaux de base, selon une note interne consultée par Reuters.

M. Jones se concentrera sur les entreprises des secteurs des produits de construction, de la distribution de produits de construction, ainsi que du papier et de l'emballage depuis New York, précise la note. Il rendra compte à Joe DeBarbrie et Dave Khalsa, co-responsables de la division « Investment Banking » dédiée aux industries diversifiées de taille moyenne, indique la note.

M. Jones occupait jusqu’à récemment le poste de responsable des activités de banque d’investissement dans le secteur des matériaux de construction pour les Amériques au sein de la division « DBKGn.DE » de la Deutsche Bank. Avant de rejoindre la Deutsche Bank, il a occupé divers postes dans le domaine de la banque d’investissement chez Credit Suisse et Citigroup

C.N .