Selon une note interne, BofA recrute Srijith Nair, ancien de Goldman Sachs, pour diriger les activités bancaires destinées aux institutions financières en Asie (hors Chine)

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par Yantoultra Ngui

Bank of America BAC.N a recruté Srijith Nair, banquier chez Goldman Sachs GS.N , pour diriger les activités de banque d’investissement du groupe des institutions financières en Asie (hors Chine) et celles liées au secteur de l’assurance dans la région Asie-Pacifique, selon une note interne consultée jeudi par Reuters.

* M. Nair sera basé à Singapour et rendra compte à Michael Evans, responsable des activités de banque d'investissement pour le groupe des institutions financières de la région Asie-Pacifique chez Bank of America, précise la note.

* Il arrive de Goldman Sachs, où il occupait jusqu’à récemment le poste de responsable du pôle des institutions financières pour l’Asie du Sud-Est.

* M. Nair possède près de 20 ans d'expérience dans la banque d'investissement, au service de banques, d'assureurs, de gestionnaires d'actifs et de sociétés de crédit-bail à travers l'Asie, précise la note.

* Il a auparavant occupé des postes de direction dans la banque d'investissement chez Barclays, Daiwa et Citigroup C.N .

* Le groupe des institutions financières (FIG) regroupe des entreprises telles que les banques, les assureurs et les gestionnaires d’actifs.

* "Cette nomination renforcera encore notre position parmi les trois premiers acteurs du secteur FIG en Asie-Pacifique, tout en améliorant la connectivité et la collaboration au sein de notre plateforme mondiale", a déclaré M. Evans dans la note de service.

* BofA n’a pas souhaité faire de commentaire.