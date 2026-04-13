Selon une note de Goldman, les fonds spéculatifs se précipitent sur les paris haussiers sur les actions avant les négociations du week-end entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

La semaine dernière, les fonds spéculatifs ont parié sur une hausse des actions, dans l'attente d'un cessez-le-feu en Iran, selon deux notes de clients de Goldman Sachs datant de samedi et consultées par Reuters lundi.

Ces paris ont été faits juste avant que les marchés mondiaux ne soient secoués lundi par la menace des États-Unis d'imposer un blocus sur le transport maritime iranien.

Vendredi, la majorité des transactions boursières des fonds spéculatifs étaient longues pour la première fois en huit semaines, les fonds spéculatifs ayant abandonné leurs positions courtes pour prendre des paris longs, comme le montrent les notes de Goldman.

Une position courte anticipe une baisse des prix des actifs, tandis qu'une position longue anticipe une hausse.

Voici les principaux enseignements tirés des deux notes de Goldman:

* Les fonds spéculatifs systématiques, tels que les CTA (commodity trading advisors), devraient acheter des actions du S&P 500 pour un montant estimé à 40 milliards de dollars ce mois-ci.

* Les traders qui ne prennent que des positions longues sont revenus sur les marchés "après être restés à l'écart depuis le début de la guerre".

* Alors que les positions de macro-couverture plus larges sont devenues longues, les fonds spéculatifs sont restés courts sur des actions individuelles.

* Les fonds spéculatifs ont vendu le plus grand nombre d'actions technologiques depuis cinq ans.

* Les logiciels ont représenté 60 % des ventes.

* Les actions ont été achetées dans le monde entier, l'Europe et les marchés émergents d'Asie étant en tête en termes de dollars.

* Les fonds spéculatifs spécialisés dans la sélection d'actions ont enregistré un rendement de 4 % au cours de la semaine qui s'est achevée vendredi dernier.