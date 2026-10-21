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Selon une étude, les ventes numériques en Asie du Sud-Est devraient augmenter de 17 % en 2026
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 05:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le volume total des ventes numériques en Asie du Sud-Est devrait augmenter de 17 % pour atteindre 368 milliards de dollars en 2026, selon le rapport annuel « e-Conomy SEA 2026 » publié par Google, le cabinet de conseil Bain & Company et l'investisseur public Temasek.

* Le rapport prévoit que la valeur totale des biens et services vendus via les plateformes numériques, appelée « valeur brute des marchandises », continuera de croître de 13 % par an pour atteindre 1 140 milliards de dollars d’ici 2035, avec une « marge de progression considérable » restante.

* En 2025, 421 opérations de financement privé ont été réalisées au profit d’entreprises actives dans l’économie numérique en Asie du Sud-Est, soit une baisse de 28,4 % par rapport à l’année précédente

* L’économie numérique de l’Asie du Sud-Est a tout de même attiré 21 milliards de dollars de financements au premier semestre 2026, contre 11 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année 2025.

* Le rapport attribue cette forte hausse à deux opérations majeures dans le secteur des centres de données, notamment une opération de 11 milliards de dollars impliquant STT GDC et une autre de 5 milliards de dollars impliquant DayOne

* La capacité installée des centres de données a également augmenté pour atteindre 5,8 gigawatts au premier semestre 2026, contre 4 gigawatts à la fin de l’année 2025

* Le rapport souligne que l’adoption de l’IA en Asie du Sud-Est reste à la traîne par rapport au reste du monde, avec 5 millions de jetons d’IA par habitant. À titre de comparaison, les États-Unis ont consommé 60 millions de jetons d’IA par habitant et l’Europe 14 millions de jetons d’IA par habitant

* Le montant total des recettes issues des introductions en bourse en Asie du Sud-Est a grimpé à 8,5 milliards de dollars au cours des 12 mois clos le 30 juin 2026, selon le rapport, soit plus du double des 3,6 milliards de dollars enregistrés lors de la période précédente, grâce aux introductions en bourse à Singapour et en Malaisie

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