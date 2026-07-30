Selon une étude, les systèmes d'IA d'Amazon et de Walmart détectent les fraudes liées au label “Made in USA”, mais ne les signalent pas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une étude révèle qu'Alexa et Sparky sont capables de détecter les fausses allégations d'origine américaine

* L'année dernière, la FTC a exhorté Amazon et Walmart à contrôler les allégations “Made in USA”

* La réglementation exige que la quasi-totalité d’un produit soit fabriquée aux États-Unis pour que l’étiquette puisse être apposée

(Mise à jour des commentaires aux paragraphes 7 et 8) par Jody Godoy

Les assistants d’achat basés sur l’IA d’Amazon AMZN.O et de Walmart WMT.O sont souvent capables de détecter les étiquettes “Made in USA” trompeuses, mais les grands détaillants n’utilisent pas cette technologie pour lutter contre ces annonces, selon une nouvelle étude menée par un groupe de réflexion dirigé par l’ancienne présidente de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, Lina Khan.

Cette étude remet sur le tapis les questions concernant les incitations contradictoires des assistants d’achat basés sur l’IA, les détaillants considérant cette technologie comme un moyen de stimuler les dépenses .

Les assistants d’achat Alexa for Shopping d’Amazon et Sparky de Walmart sont capables de détecter des incohérences entre les mentions explicites “Made in USA” et les informations contradictoires figurant dans les fiches produits, ont écrit les auteurs de l’étude.

Lorsqu’on demande à ces bots basés sur l’IA pourquoi les entreprises ne font pas davantage pour lutter contre les fausses mentions, les chatbots alimentés par l’IA invoquent des justifications commerciales. Lorsque les chercheurs ont demandé à Sparky, de Walmart, pourquoi il ne signalait pas les mentions “Made in USA” suspectes, il a répondu que la FTC appliquait généralement les règles relatives au “Made in USA” à l’encontre des fabricants, et non des détaillants.

“Il s’agit d’un calcul commercial, et non d’une justification juridique”, a déclaré le chatbot de Walmart, selon l’étude.

Un porte-parole de Walmart n’a pas immédiatement réagi. “Les informations relatives au pays d’origine, lorsqu’elles sont disponibles, sont actuellement affichées sur les pages de détails des produits, et nous travaillons en permanence à améliorer la capacité d’Alexa for Shopping à fournir ces informations avec précision afin de les rendre encore plus accessibles aux clients”, a déclaré un porte-parole d’Amazon.

Amazon prend des mesures lorsqu’elle constate que des vendeurs enfreignent ses règles, a ajouté l’entreprise.

Cette étude est la première publiée par le Center for Law and the Economy de la Columbia Law School, créé après le retour de Mme Khan à l’université à l’issue de son passage à la Commission fédérale du commerce.

“Même si les outils d’IA ne cessent de gagner en sophistication et en capacités, ce sont les incitations commerciales qui détermineront la manière dont ces avancées seront mises en œuvre. Les décideurs politiques et les autorités chargées de l’application de la loi ont un rôle essentiel à jouer pour veiller à ce que le public ne soit pas lésé”, a déclaré Mme Khan.

Les règles de la FTC exigent que les produits présentés comme “fabriqués aux États-Unis” soient “entièrement ou pratiquement entièrement” fabriqués aux États-Unis. L’année dernière, la FTC a exhorté , Walmart et Amazon à sévir contre les allégations “fabriqué aux États-Unis” des vendeurs tiers, en invoquant les politiques d’entreprise exigeant que les vendeurs fournissent des informations exactes.

Interrogée sur la persistance de fausses allégations “Made in USA” sur la plateforme, Alexa d’Amazon a répondu, selon les auteurs: “Le préjudice causé aux marques américaines est réel et avéré, mais tant que ce préjudice n’entraîne pas de coûts financiers, réglementaires ou de réputation pour Amazon en particulier, il reste plus facile de ne rien faire.”

Mme Khan a poursuivi Amazon en justice lorsqu’elle travaillait à la FTC, l’accusant de détenir des monopoles illégaux dans le commerce de détail en ligne. L’affaire est en cours.