Selon une étude de S&P Global Energy, les exportations de GNL devraient contribuer à hauteur de 1 400 milliards de dollars au PIB américain d'ici 2040

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Le gaz naturel liquéfié (GNL) devrait devenir, d’ici cinq ans, le deuxième secteur d’exportation net des États-Unis, contribuant à hauteur de près de 1 400 milliards de dollars à leur produit intérieur brut d’ici 2040, selon une étude de S&P Global Energy.

En 2025, le pays est devenu la première ité à exporter plus de 100 millions de tonnes métriques de GNL en un an, grâce à la mise en service de nouvelles usines qui ont stimulé la production.

* L’étude de S&P prévoit que les investissements totaux dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en GNL aux États-Unis dépasseront 1 000 milliards de dollars d’ici 2040, avec une forte augmentation des financements après la levée de la « pause » sur les exportations décidée l’année dernière.

* Elle estime que les exportations de GNL généreront 2 900 milliards de dollars de recettes, 206 milliards de dollars de recettes fiscales et près de 630 milliards de dollars de revenus du travail.

* Elle prévoit une hausse de 1,6 % du coût moyen du gaz pour les ménages entre 2026 et 2031.

* La forte hausse des exportations devrait doubler la demande de gaz d’alimentation pour atteindre 36 milliards de pieds cubes par jour d’ici 2031, indique le rapport.

* Le GNL américain pourrait représenter un tiers du marché mondial d’ici cinq ans, ajoute-t-il.

* Les prix en Europe et en Asie pourraient bondir de 50 % si les nouvelles capacités d’exportation américaines ne se concrétisaient pas, prévoit l’étude.

* Elle précise que les exportations américaines de GNL pourraient contribuer à stabiliser les marchés nationaux en période de forte demande, tandis que les contraintes infrastructurelles restent le principal facteur de volatilité des prix régionaux.