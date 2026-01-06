 Aller au contenu principal
Selon une enquête, les sociétés de capital-investissement devraient favoriser les opérations de fusion et d'acquisition sur le marché intermédiaire
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tatiana Bautzer

L'activité de fusion et d'acquisition devrait augmenter parmi les entreprises de taille moyenne, les sociétés de capital-investissement étant plus disposées à réaliser des transactions, selon une enquête de Citizens Financial menée auprès d'environ 400 entreprises. Les dirigeants des entreprises du marché intermédiaire et des sociétés de capital-investissement sont optimistes quant aux fusions et acquisitions, 58 % d'entre eux s'attendant à ce que le volume des fusions et acquisitions augmente en 2026. Les transactions entre grandes entreprises ont représenté la majeure partie de l'activité en 2025.

"Après les récentes méga-acquisitions, nous nous attendons à ce que l'optimisme concernant la croissance économique, les taux d'intérêt et les valorisations élargisse la vague de fusions et d'acquisitions", a déclaré Jason Wallace, responsable des fusions et acquisitions chez Citizens, lors d'un entretien téléphonique avec Reuters. La majorité des cadres interrogés en novembre s'attendent à ce que les valorisations augmentent principalement dans les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications, ainsi que dans les services financiers et l'immobilier, l'hébergement et les loisirs.

L'activité a augmenté dans les sociétés financières, a ajouté Wallace, avec un grand nombre d'opérations liées à la gestion de patrimoine. Les dirigeants de sociétés de capital-investissement sont plus engagés, 86 % d'entre eux se sentant confiants dans la prise de décision en matière de fusions et acquisitions au quatrième trimestre, alors qu'ils n'étaient que 48 % au premier trimestre.

Selon l'enquête, la forte croissance économique, les baisses de taux d'intérêt et les valorisations attrayantes dans tous les secteurs sont les principales raisons de l'augmentation attendue de l'activité de fusion et d'acquisition. Plus de la moitié des sociétés de capital-investissement prévoient de lancer des opérations au deuxième trimestre, avant les élections américaines de mi-mandat et l'augmentation potentielle de l'incertitude. Environ 39 % des sociétés de capital-investissement interrogées s'attendent à ce que l'intérêt pour les entreprises ou les actifs liés à l'intelligence artificielle stimule les fusions-acquisitions, selon l'enquête.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

