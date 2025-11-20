Selon une enquête, les consommateurs américains devraient utiliser davantage leurs cartes de crédit pour leurs achats de Noël

Les consommateurs américains s'attendent à utiliser davantage leurs cartes de crédit pour faire leurs achats pendant la période de Thanksgiving, selon une enquête de l'agence de crédit TransUnion.

Selon l'étude U.S. Consumer Pulse de TransUnion, qui a interrogé 3 000 personnes en octobre, 42 % des consommateurs ont l'intention d'utiliser des cartes de crédit pour payer leurs achats entre Thanksgiving et le Cyber Monday, contre 38 % il y a un an.

La majorité des consommateurs, environ 55 %, sont optimistes quant à la situation financière de leur ménage au cours des 12 prochains mois, bien que ce pourcentage soit en baisse par rapport aux 58 % de l'année dernière.

L'inflation reste de loin la principale préoccupation financière, 86 % des consommateurs étant préoccupés par ce problème. Une récession potentielle et les prix élevés de l'immobilier figurent également parmi les préoccupations des consommateurs.

"Les consommateurs aux revenus les plus élevés continuent à être enthousiastes à l'idée de dépenser", a déclaré Charlie Wise, premier vice-président et responsable de la recherche et du conseil à l'échelle mondiale chez TransUnion. "Les clients à faible revenu sont confrontés à l'augmentation du coût de la vie ces jours-ci. Mais nous constatons que les impayés sur les cartes de crédit et les prêts non garantis semblent être sous contrôle, principalement en raison du faible taux de chômage", a ajouté M. Wise.

Les consommateurs les plus aisés devraient utiliser davantage les cartes de crédit pour faire des achats, principalement pour des raisons de commodité et de récompenses, a déclaré le dirigeant de TransUnion, tandis que les consommateurs à faible revenu comptent davantage sur le crédit pour des dépenses discrétionnaires en raison de l'augmentation des dépenses des ménages due à l'inflation et aux coûts élevés du logement.