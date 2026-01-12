Une "cinquième colonne de Moscou" au Parlement européen : l'héritier Habsbourg dénonce des actes de "haute-trahison" envers l'Europe

Descendant du dernier empereur d'Autriche-Hongrie, Karl Habsbourg a accusé certains membres du groupe parlementaire européen des Patriotes pour l'Europe, dont il pointe les accointances avec le chef du Kremlin.

Le groupe des Patriotes pour l'Europe rassemble notamment le parti hongrois de Viktor Orban "Fidesz", le ANO tchèque, et le RN français (illustration) ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Le chef actuel de la maison de Habsbourg-Lorraine, Karl Habsbourg, a accusé une partie du groupe parlementaire européen des Patriotes pour l'Europe d'être la "cinquième colonne de Moscou" dans l'Union européenne, provoquant l'indignation du parti autrichien d'extrême droite FPÖ.

La plupart de ces partis sont "liés à (Vladimir) Poutine" et "commettent ainsi deux actes de haute trahison, envers leur propre pays et envers l'Europe", a déclaré dimanche soir, dans un communiqué, le descendant âgé de 65 ans du dernier empereur d’Autriche-Hongrie Charles I.

En signe de protestation, l'ancien candidat autrichien à la présidentielle Norbert Hofer, membre du FPÖ, a "renoncé" dans la soirée à ses fonctions de chevalier honoraire à l'Ordre de Saint-Georges, dont Karl Habsbourg est Grand Maître. "Des déclarations publiques contraires à l'esprit de respect mutuel me paraissent rendre cette décision nécessaire", a-t-il expliqué, ajoutant "regretter cette évolution". L’Ordre de Saint-Georges est un ordre dynastique et paneuropéen de chevalerie chrétienne, modernisé par la maison de Habsbourg-Lorraine.

3e force politique du Parlement européen

Le FPÖ est l'un des membres fondateurs des Patriotes pour l'Europe, qui regroupent notamment les partis du hongrois Viktor Orban (Fidesz), du tchèque Andrej Babis (ANO), tous deux Premiers ministres, et de la française Marine Le Pen (RN). Ils constituent ensemble la troisième force politique du Parlement européen. En 2016, le FPÖ avait signé un accord de coopération avec le parti du président russe Russie unie, qui n'est plus en vigueur aujourd'hui.

Karl Habsbourg a été député européen pour le parti conservateur autrichien ÖVP, de 1996 à 1999. Au niveau européen, l'ÖVP est affilié au parti populaire européen (PPE), principale formation politique, de centre droit, représentée à Strasbourg.