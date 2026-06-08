Selon une analyse, l'utilisation de médicaments à base de GLP-1 au début de la grossesse ne devrait pas être source d'inquiétude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un lien vers le rapport d'étude au paragraphe 8) par Nancy Lapid

L'utilisation de médicaments à base de GLP-1 pour traiter le diabète ou l'obésité au début du premier trimestre de grossesse, avant qu'une femme ne se rende compte qu'elle est enceinte, n'est pas une source d'inquiétude, selon une nouvelle analyse de données à grande échelle.

Ces médicaments, qui comprennent le sémaglutide de Novo Nordisk NOVOb.CO , commercialisé sous les noms d'Ozempic et de Wegovy, et le tirzepatide d'Eli Lilly LLY.N , commercialisé sous les noms de Zepbound et de Mounjaro, ne sont pas recommandés pendant la grossesse car leur innocuité pour le fœtus n'est pas établie et des études sur les animaux ont suggéré des risques potentiels.

Des chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Public Health ont analysé 3 572 grossesses chez des femmes qui prenaient des médicaments à base de GLP-1 avant la conception, dont 1 467 chez des femmes atteintes de diabète de type 2. Ils ont examiné les issues observées en cas de poursuite de l'utilisation du GLP-1 au cours du premier trimestre, en les comparant à celles observées en l'absence de poursuite du traitement.

Après prise en compte des facteurs de risque individuels, le risque d'issue non vivante était de 29,7 % en cas de poursuite du traitement contre 27,1 % en cas d’arrêt, une différence qui n’a pas été jugée statistiquement significative.

La poursuite du traitement ne semblait pas non plus augmenter de manière substantielle les risques de faible ou de fort poids à la naissance, ni de malformations congénitales majeures, bien que les estimations concernant ces résultats aient été imprécises.

Alors que l'utilisation des GLP-1 chez les femmes en âge de procréer devient plus courante, « cela apporte une certaine assurance concernant l'exposition involontaire aux GLP-1 en début de grossesse », a déclaré le Dr Jeremy Brown, responsable de l'étude.

Les médicaments à base de GLP-1 peuvent améliorer la fertilité chez certaines femmes obèses grâce à une perte de poids et à une meilleure sensibilité à l’insuline. De plus, il a été constaté que le tirzépatide, en particulier, compromet l’absorption des contraceptifs oraux, ce qui peut contribuer à une grossesse accidentelle.

Les recommandations médicales conseillent d'arrêter les médicaments à base de GLP-1 au moins un ou deux mois avant la grossesse, et « notre étude ne peut à elle seule modifier ces recommandations », a déclaré le Dr Sonia Hernandez-Diaz, auteure principale du rapport publié dans les Annals of Internal Medicine .

Il n'est pas possible de garantir que ces médicaments sont sans danger, mais les femmes qui les ont utilisés avant de découvrir qu'elles étaient enceintes n'ont pas à paniquer, a-t-elle ajouté. « D’après les données accumulées, il ne semble pas que les médicaments à base de GLP-1, lorsqu’ils sont utilisés pendant les mois suivant la conception, augmentent de manière substantielle le risque d’effets indésirables courants. C’est tout ce que nous pouvons dire pour l’instant, ce qui est rassurant », a déclaré Hernandez-Diaz.

« Le message doit toutefois rester le même pour les femmes enceintes et celles qui envisagent une grossesse: elles doivent respecter la notice et suivre les conseils de leur médecin concernant le GLP-1 lorsqu’elles sont enceintes ou envisagent une grossesse », a-t-elle ajouté.