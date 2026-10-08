Selon une agence américaine, environ 63% de la production pétrolière américaine dans le golfe du Mexique a été interrompue en prévision de l'arrivée de l'ouragan Isaias

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Selon la Marine Minerals Administration, les producteurs de pétrole et de gaz américains du golfe du Mexique ont suspendu environ 62,89% de leur production actuelle de pétrole et 57,35% de leur production actuelle de gaz naturel jeudi, alors que les opérateurs continuaient de faire face à l’ouragan Isaias.

L'agence a indiqué que le personnel avait été évacué de 121 plateformes de production, soit 32,61% des 371 plateformes habitées du golfe. Elle a également précisé que les travailleurs avaient été évacués de 5 des 11 plates-formes non à positionnement dynamique.

Par ailleurs, 4 des 17 plates-formes à positionnement dynamique du golfe se sont éloignées de leur emplacement par mesure de précaution afin d’éviter la trajectoire de l’ouragan, a précisé l’agence.

Isaias , premier ouragan de la saison 2026 dans l’Atlantique, devrait toucher terre vendredi soir près de la frontière entre le Mississippi, l’Alabama et la Floride et pourrait encore gagner en intensité à mesure qu’il se dirige vers le nord de la côte du golfe du Mexique.

Mercredi , 25% de la production de pétrole et 16% de celle de gaz naturel avaient été interrompues.

Selon une prévision modélisée du cabinet de conseil Earth Science Associates, la tempête pourrait entraîner une perte de production d’environ 9 millions de barils de pétrole dans l’ensemble du golfe, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 7,1 millions de barils affectés par la tempête tropicale Bertha en juillet.

La zone offshore fédérale américaine du golfe du Mexique produit environ 2 millions de barils de pétrole par jour, selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), ce qui représente environ 15% de la production totale de brut des États-Unis.

Environ 0,5 million de barils par jour de capacité de raffinage se trouvent sur la trajectoire de la tempête, y compris la raffinerie de Pascagoula, selon les estimations du cabinet de recherche et de conseil en énergie Energy Aspects.

La région produit également en moyenne environ 2,1 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour.

Parmi les entreprises les plus exposées à la tempête figurent notamment BP BP.L , Chevron CVX.N , ENI ENI.MI , Murphy Oil MUR.N et Shell SHEL.L , selon le modèle Earth Science.

Jeudi, BP a déclaré avoir évacué tout son personnel des plateformes Na Kika et Thunder Horse et interrompu la production, tandis que Shell et Chevron ont annoncé mercredi qu’elles réduisaient leurs opérations offshore dans le golfe du Mexique à l’approche de l’ouragan Isaias.